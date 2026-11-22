علي عبد الله عيسى، حاصل على دبلوم صنايع، ينجح في استعدال عقار سكني مائل في قرية غزالة بعد تدخل نقابة المهندسين وإعلان القرار بالإزالة.

أصبح اسم المواطن المصري علي عبد الله عيسى حديثًا في قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، بعد أن نجح في إعادة عقار سكني مكون من خمسة طوابق إلى وضعه المستقيم، مما أنقذ حياة خمسة أسر كانت تواجه خطر الانهيار. بدأ القلق يتصاعد عندما بدأ المبنى في الميل بشكل ملحوظ، حيث بلغت قياسات الانحراف في إحدى الزوايا 185 سنتيمترًا، وفي زاوية أخرى 175 سنتيمترًا، بينما بلغ الميل في الاتجاه الثالث نحو 65 سنتيمترًا. قرار إزالة العقار كان مطروحًا بقوة، ولكن تدخل عيسى غير المتوقع قلب الموازين وأعاد الأمل لأصحاب الوحدات السكنية.

تفاصيل تدخل عيسى وميزانية مشروع إنقاذ العقار

تبدأ قصة إنقاذ العقار في سبتمبر 2026، عندما تعرض المنزل لهبوط غير متساوٍ في التربة، مما أدى إلى ميله الشديد على ثلاثة اتجاهات مختلفة. قرر علي عبد الله عيسى، الذي يقيم على مسافة تقل عن 200 متر من العقار، التدخل بعد معاينة الحالة ودراسة الطبيعة الهندسية للميل، وقد انتظر يومين قبل بدء التنفيذ لضمان الدقة. استمرت أعمال التدعيم والترميم لمدة 33 يومًا، بدءًا من 17 سبتمبر 2026 وحتى 21 أكتوبر 2026، وشملت استخدام نحو 3 أطنان من الحديد لتنفيذ 6 أعمدة إضافية. بلغ إجمالي التكاليف المالية التي أنفقها عيسى على المشروع نحو 500 ألف جنيه، ضمت تكاليف الحديد، الأعمال التنفيذية، والأوراق الرسمية اللازمة، دون أن يتقاضى أي أجر مادي مقابل جهوده الطوعية.

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ردود الفعل والنقابات المهنية حول الكفاءة الهندسية

بعد انتشار الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت نقابة المهندسين على خط الحدث، معلنةً اتخاذ إجراءات قانونية وتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة العقار مرة أخرى. جاء هذا التصريح بسبب الجدل حول مؤهلات عيسى الذي تم تقديمه إعلاميًا في البداية على أنه مهندس، مما أثار تساؤلات حول شرعية التدخل الهندسي دون ترخيص. في بث مباشر لموقع مصراوي في 21 نوفمبر، حسم عيسى الأمر صراحةً عندما أعلن أنه حاصل على دبلوم صنايع فقط، وليس خريج كلية الهندسة. وأكد أنه لا يحمل كارنيه نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن خبرته تمتد منذ عام 2007 في مجال المقاولات خارج مصر، بالإضافة إلى دورات تدريبية في المساحة والتصميم.

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تأثير الأزمة على سكان القرية والتطورات المستقبلية

للمواطن علي عبد الله عيسى منهج خاص وصفه بأنه يعتمد على أساليب غير تقليدية، مشيرًا إلى استخدام الشمس والرياح وتقنيات الزحف في المعالجة، مع تأكيده على عدم الكشف عن كل التفاصيل السريرية للبحث العلمي الذي يعتزم إعدادها. أعرب صاحب العقار عن شكره العميق لعيسى ولأهالي قرية غيزة الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي طوال فترة الأزمة، مؤكدًا أن عودة الحياة إلى المنزل كانت بفضل هذا التضافر. فيما يتعلق بالمستقبل، ستستمر لجنة نقابة المهندسين في متابعة حالة المبنى للتأكد من استقراره النهائي، بينما يواصل عيسى جهوده لتوثيق تجربته كدراسة حالة فريدة في مجال الإنقاذ الإنشائي المنزلي.