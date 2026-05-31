مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم الاثنين 1 يونيو 2026

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول تشغيل القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس ليوم الاثنين 1 يونيو 2026، بعد عودة الحركة الطبيعية للسفر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. يشمل الجدول جميع أنواع القطارات من تالجو الفاخرة و VIP والمكيفة وقطارات تحيا مصر والروسية ذات التهوية الديناميكية والدرجة الثالثة المكيفة، لتلبية احتياجات المسافرين المختلفة. تمثل هذه الخطوة استمراراً لتوسعة الخدمات وتوفير خيارات متعددة للمواطنين.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حعد مصر جدول تشغيل القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس ليوم الاثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة الحركة الطبيعية للسفر والتنقل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

يزداد الإقبال على استخدام القطارات كأحد أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط بين المحافظات، خاصة في أيام العودة. تضم الجداول جميع أنواع القطارات العاملة على الخط الحيوي، من بينها قطارات تالجو الفاخرة وقطارات VIP وقطارات تحيا مصر والقطارات المكيفة والقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة، مما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين تلبي مختلف الاحتياجات والمستويات. تشهد رحلات القاهرة إلى الإسكندرية كثافة تشغيل كبيرة طوال اليوم، حيث تبدأ منذ الساعات الأولى من الصباح وتستمر حتى ساعات المساء.

من أبرز المواعيد: قطار 119 تهوية القاهرة الإسكندرية في الساعة 5:00 صباحًا، وقطار 903 مكيف الساعة 6:00، وقطار 7 تهوية الساعة 6:20، وقطار 1205 تحيا مصر الساعة 6:45، وقطار 1131 ثالثة مكيفة الساعة 7:00، وقطار 2025 تالجو الساعة 8:00، وقطار 901 مكيف الساعة 8:10، وقطار 905 VIP مباشر الساعة 9:00، وقطار 911 مكيف الساعة 10:00، وقطار 1211 تحيا مصر مباشر الساعة 10:10، وقطار 913 مكيف الساعة 12:00 ظهرًا.

يستمر الجدول بعد الظهر مع قطار 1203 تهوية الساعة 13:25، وقطار 2023 تالجو الساعة 14:00، وقطار 919 مكيف الساعة 14:25، وقطار 917 VIP مباشر الساعة 15:00، وقطار 915 مكيف الساعة 15:10، وقطار 21 تهوية الساعة 15:25، وقطار 923 مكيف الساعة 16:00، وقطار 23 تهوية الساعة 16:30، وقطار 3023 ثالثة مكيفة الساعة 17:00، وقطار 921 مكيف الساعة 18:00، وقطار 925 مكيف الساعة 18:15، وقطار 3009 ثالثة مكيفة الساعة 19:10، وقطار 931 مكيف الساعة 20:15، وقطار 31 مكيف الساعة 20:30. كما يشمل الجدول قطارات إضافية كقطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية الساعة 07:15 مساءً، وقطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر الساعة 10:15 مساءً.

Patrick جانب الرحلات من الإسكندرية إلى القاهرة، وفرت الهيئة عددًا كبيرًا من الرحلات لتلبية الطلب المتزايد. مواعيدها تشمل: قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية القاهرة الساعة 5:10 صباحًا، وقطار 902 مكيف الساعة 6:00، وقطار 906 مكيف مباشر الساعة 7:00، وقطار 900 مكيف الساعة 8:15، وقطار 3024 ثالثة مكيفة الساعة 10:00، وقطار 912 مكيف الساعة 11:30، وقطار 18 روسي الساعة 13:10، وقطار 914 مكيف الساعة 13:00، وقطار 916 مكيف مباشر الساعة 14:00، وقطار 922 مكيف الساعة 15:30، وقطار 118 تهوية الساعة 17:10، وقطار 568 سياحي الساعة 18:10، وقطار 32 تهوية الساعة 18:10، وقطار 928 مكيف الساعة 19:00، وقطار 1130 ثالثة مكيفة الساعة 19:30، وقطار 930 مكيف الساعة 20:10، وقطار 28 روسي الساعة 20:20، وقطار 920 مكيف طنطا الساعة 22:00.

تهدف هذه الجداول إلى تأمين تنقل سلس وآمن للمواطنين في أوقات الذروة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول تشغيل القطارات قطارات تالجو قطارات VIP قطارات تحيا مصر القطارات المكيفة القطارات الروسية عودة الحركة بعد العيد النقل الجماعي في مصر

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأنديةتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتضمن الضوابط والإجراءات الخاصة بتراخيص الأندية المشاركة في البطولات القارية لموسم 2026-2027، مؤكدًا أن يوم 30 يونيو 2026 هو

Read more »

ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في يناير 2026 بنسبة 61.6%كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في يناير 2026 بنسبة 61.6%، كما صدرت التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي 8.5 مليار جنيه خلال يناير 2026.

Read more »

المباريات الودية الدولية اليوم السبت 31-5-2026يشهد اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 إقامة عدد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات الوطنية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

Read more »

مواصفات سمارت #3 الكهربائية موديل 2026تقدم سمارت مجموعة كبيرة من سياراتها الكهربائية حول العالم، ومنها النسخة 3 موديل 2026 ...

Read more »

بيتكوفيتش يبرر استبعاد بونجاح: اخترت الأنسب لتحقيق أهداف الجزائر في المونديالأكد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن اختياراته للقائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026

Read more »

جامعة دمنهور تبدأ امتحانات الفصل الثاني بكلية التربية النوعية بمشاركة 2429 طالبًا وطالبةانطلقت صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٦ أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥ـ ٢٠٢٦ بكلية التربية

Read more »