مواعيد الصلاة اليوم في المدن المصرية وتوقيتات آذان الفجر والمغرب وكثرة الطاعات والعبادات في '10 الليلة'

تتنوع مواقيت الصلاة من بين المدن والمحافظات حسب موقع كل مدينة، مع الاعتماد على التوقيت المحلي الرسمي لجمهورية مصر العربية. في هذا النص، يتم سرد مواعيد الصلاة الخمس اليومية في القاهرة والإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان والمنيا، وبورسعيد، وتنت، وسوهاج، والمنيا، ومعرفة مواقيت آذان الفجر والمغرب في مختلف المدن.

مع الحرص على الإكثار من الطاعات والعبادات في تلك الفترة، حيث أوصى الله تعالى والرسول بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، يهتم الكثيرون بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم وموعد أذان الفجر والمغرب في المدن والمحافظات المختلفة اليوم الجمعة الموافق 22 مايو.

اليوم الجمعة 22 مايو 2026، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية حيث يحرص المواطنون على متابعة مواعيد الصلوات الخمس يومياً، خاصة مع اختلاف التوقيتات بين المحافظات الساحلية ومدن الصعيد وسيناء. في القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:16 صباحا بينما يكون موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا، وصلاة العصر في 4:28 مساءً، فيما يحينأما في الإسكندرية، فيأتي موعد صلاة الفجر في الساعة 4:17 صباحا، والظهر 12:57 ظهرا، والعصر 4:36 مساء، بينما يؤذن للمغرب في 7:54 مساء، والعشاء في 9:25 مساء.

وفي محافظة الإسماعيلية، يحل موعد أذان الفجر عند الساعة 4:11 صباحا، والظهر 12:48 ظهرا، والعصر 4:26 مساء، فيما يكون المغرب في 7:43 مساء، والعشاء 9:13 مساء. وفي مدينة شرم الشيخ، يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:12 صباحا، بينما يحين موعد الظهر عند 12:40 ظهرا، والعصر 4:11 مساء، والمغرب 7:29 مساء، والعشاء 8:56 مساء. أما محافظة أسوان، فتسجل صلاة الفجر في الساعة 4:30 صباحا، والظهر 12:45 ظهرا، والعصر 4:07 مساء، بينما يكون موعد أذان المغرب 7:27 مساءً، والعشاء 8:50 مساءً.

تشفّذ محافظة بورسعيد أذان الفجر في الساعة 4:10 صباحا تقريبا، والظهر 12:49 ظهرا، والعصر 4:28 مساء، بينما يحين المغرب في 7:45 مساء، والعشاء 9:16 مساء. وفي مدينة طنطا، يأتي موعد صلاة الفجر عند 4:15 صباحاً، والظهر 12:53 ظهرا، والعصر 4:31 مساء، فيما يكون المغرب 7:49 مساءً، والعشاء 9:20 مساء. كما تشهد محافظة المنيا أذان الفجر في الساعة 4:21 صباحا، والظهر 12:49 ظهرا، والعصر 4:20 مساء، بينما يؤذن للمغرب في 7:39 مساءً، والعشاء 9:06 مساء.

وفي محافظة سوهاج، يحل موعد صلاة الفجر عند 4:23 صباحا، والظهر 12:46 ظهرا، والعصر 4:15 مساء، بينما يكون المغرب في 7:33 مساء، والعشاء 8:59 مساء





