مواقيت الصلاة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 في黑龙江省 several Egyptian governorates according to the Egyptian Survey Authority

تنشر الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة لليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 في عدد من المحافظات المصرية، حيث تختلف التوقيتات قليلاً بين المحافظات بسبب الاختلاف الجغرافي في خطوط الطول والعرض، مع ذكر أوقات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شرم الشيخ، أسوان، المنصورة، طنطا، وسوهاج.

يحرص المسلمون يوميا على معرفة مواقيت الصلاة بدقة لأداء الفروض في أوقاتها المحددة، ومع حلول اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 ، تتباين مواعيد الصلوات وصلاة الفجر قليلا من محافظة لأخرى وفقا للموقع الجغرافي لكل م دين ة في عدد من محافظات الجمهورية، وفق ما نشرت الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

في القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 صباحا، بينما يحين موعد صلاة الظهر عند 12:54 ظهرًا، والعصر 4:30 عصرا، والمغرب 7:55 مساء، والعشاء 9:28 مساء. في الإسكندرية، يتطابق موعد أذان الفجر مع القاهرة عند 4:08 صباحا، وتكون صلاة الظهر في 12:59 ظهرا، والعصر 4:38 عصرا، والمغرب 8:03 مساء، والعشاء 9:38 مساء. وفي الإسماعيلية، يأتي موعد صلاة الفجر مبكرا قليلا في 4:02 صباحا، والظهر 12:50 ظهرا، والعصر 4:27 عصرا، والمغرب 7:53 مساء، والعشاء 9:27 مساء.

أما في شرم الشيخ، فيؤذن لصلاة الفجر في 4:05 صباحا، والظهر 12:42 ظهرا، والعصر 4:12 عصرا، والمغرب 7:38 مساء، والعشاء 9:08 مساء. يحين موعد أذان الفجر في أسوان عند 4:25 صباحا، بينما تكون صلاة الظهر 12:48 ظهرا، والعصر 4:07 عصرا، والمغرب 7:35 مساء، والعشاء 9:00 مساء. في المنصورة، يحين موعد صلاة الفجر في 4:07 صباحا، والظهر 12:56 ظهرا، والعصر 4:33 عصرا، والمغرب 7:57 مساء، والعشاء 9:31 مساء.

أما في طنطا، فيؤذن للفجر في 4:07 صباحا، والظهر 12:55 ظهرا، والعصر 4:32 عصرا، والمغرب 7:56 مساء، والعشاء 9:30 مساء. في سوهاج، يكون موعد صلاة الفجر في 4:18 صباحا، والظهر 12:50 ظهرا، والعصر 4:15 عصرا، والمغرب 7:42 مساء، والعشاء 9:10 مساء. تعكس هذه الفروق البسيطة في توقيتات الصلاة بين المحافظات اختلاف خطوط الطول والعرض، ما يؤدي إلى تقدم أو تأخر دقائق معدودة في مواعيد الأذان خاصة في صلاتي الفجر والمغرب





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