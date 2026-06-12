تجدد البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات.

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

وتشمل مواقيت الصلاة في القاهرة: الفجر في الساعة 4:07 ص، والظهر في الساعة 12:55 م، والعصر في الساعة 4:31 م، والمغرب في الساعة 7:57 م، والعشاء في الساعة 9:30 م. وتختلف مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، حيث تختلف فروع التوقيت بينها





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مواقيت الصلاة، القاهرة، محافظات، مصر

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