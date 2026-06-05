مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في مصر وأهمية المحافظة عليها

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في القاهرة وعدد من المدن المصرية مع بيان فضل المحافظة على الصلاة في وقتها وأثرها في حياة المسلم.

يحرص المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية على متابعة مواقيت الصلاة يوميا لأداء الفروض في أوقاتها المحددة، باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام وأحد أهم العبادات التي تنظم حياة المسلم وتربطه بخالقه على مدار اليوم.

وتعلن الهيئة العامة للمساحة في مصر يوميا مواقيت الصلاة في مختلف المدن والمحافظات، مع مراعاة فروق التوقيت الجغرافية بين المناطق المختلفة، لتيسير أداء الصلاة في وقتها. وفي هذا السياق، نقدم لكم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في عدد من المدن المصرية. في القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 4:09 صباحا، فيما يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

وتقام صلاة العصر عند الساعة 4:29 عصرا، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 7:54 مساء، وتختتم الصلوات بصلاة العشاء التي يحين موعدها في تمام الساعة 9:26 مساء. وفي محافظة قنا، يبدأ وقت صلاة الفجر عند الساعة 4:18 صباحا، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:48 ظهرا. أما صلاة العصر فتقام في الساعة 4:14 عصرا، بينما يؤذن للمغرب عند الساعة 7:39 مساء، وتقام صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساء.

وفي أسوان، يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 4:25 صباحا، فيما يحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:47 ظهرا. وتقام صلاة العصر عند الساعة 4:07 عصرا، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 7:34 مساء، ويحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:58 مساء. أما في الإسكندرية، فيبدأ أول أذان اليوم بصلاة الفجر عند الساعة 4:09 صباحا، فيما يحل موعد صلاة الظهر في الساعة 12:59 ظهرا.

أما صلاة العصر فتقام في تمام الساعة 4:37 عصرا، ويؤذن للمغرب عند الساعة 8:02 مساء، بينما يحين موعد صلاة العشاء في الساعة 9:36 مساء. وفي الإسماعيلية، يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:03 صباحا، فيما تقام صلاة الظهر عند الساعة 12:48 ظهرا. ويحين موعد صلاة العصر في الساعة 4:27 عصرا، بينما يؤذن للمغرب في الساعة 7:51 مساء، وتقام صلاة العشاء في تمام الساعة 9:24 مساء.

وفي شرم الشيخ، يبدأ وقت صلاة الفجر عند الساعة 4:06 صباحا، فيما تقام صلاة الظهر في الساعة 12:41 ظهرا. ويحين موعد صلاة العصر في الساعة 4:12 عصرا، بينما يؤذن للمغرب عند الساعة 7:36 مساء، وتقام صلاة العشاء في الساعة 9:06 مساء. وفي العريش، يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 3:54 صباحا، ويحين موعد صلاة الظهر عند الساعة 12:43 ظهرا.

أما صلاة العصر فتقام في الساعة 4:22 عصرا، فيما يؤذن للمغرب عند الساعة 7:46 مساء، وتختتم الصلوات بصلاة العشاء في تمام الساعة 9:20 مساء. تعد الصلاة في وقتها من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها حين سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها.

وتسهم المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها في تعزيز قيم الانضباط والالتزام، كما تمنح المسلم السكينة والطمأنينة وتجعله أكثر قدرة على تنظيم شؤون حياته اليومية. وتذكرنا هذه المواقيت بأهمية استثمار الوقت في العبادة، خاصة مع اختلاف مواقيت الصلاة بين المدن المصرية بسبب فروق خطوط الطول والعرض، مما يعكس التنوع الجغرافي للبلاد وضرورة مراعاة التوقيت المحلي لكل منطقة





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مواقيت الصلاة مصر القاهرة الجمعة 5 يونيو 2026

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