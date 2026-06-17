مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026: فروق توقيت بين المحافظات وأوقات دقيقة لجميع الصلوات

تعرف على مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 لعدد من المحافظات، بما فيها القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط وأسوان، مع تفاوت في التوقيت يتطلب متابعة دقيقة من المصلين.

يحرص المسلمون في مصر على معرفة مواقيت الصلاة بدقة لأداء الفريضة في أوقاتها المحددة شرعًا. وتعلن الهيئة العامة للمساحة ال مصر ية يوميًا عن هذه المواقيت وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات.

وفي يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، تتفاوت مواقيت الصلاة بين المدن المصرية بسبب اختلاف خطوط الطول والعرض، مما يستدعي من المواطنين متابعة التوقيت المحلي لكل منطقة. وتعد هذه المواعيد مرجعًا أساسيًا للمصلين في المساجد والمنازل وأماكن العمل. في العاصمة القاهرة، يبدأ يوم المسلمين بصلاة الفجر في تمام الساعة 4:07 صباحًا، ثم تتعاقب الصلوات: الظهر في 12:56 ظهرًا، والعصر في 4:31 عصرًا، والمغرب في 7:58 مساءً، وأخيرًا العشاء في 9:32 مساءً.

وفي الإسكندرية، تتقدم أوقات الصلوات قليلاً: الفجر 4:07 صباحًا، الظهر 1:01 ظهرًا، العصر 4:40 عصرًا، المغرب 8:06 مساءً، والعشاء 9:42 مساءً. أما في طنطا، فتكون الصلوات: الفجر 4:05 صباحًا، الظهر 12:57 ظهرًا، العصر 4:34 عصرًا، المغرب 8:01 مساءً، والعشاء 9:36 مساءً. وفي المنصورة: الفجر 4:02 صباحًا، الظهر 12:55 ظهرًا، العصر 4:33 عصرًا، المغرب 8:01 مساءً، والعشاء 9:35 مساءً.

وتستمر فروق التوقيت في محافظات الصعيد؛ ففي أسيوط: الفجر 4:20 صباحًا، الظهر 12:56 ظهرًا، العصر 4:24 عصرًا، المغرب 7:52 مساءً، والعشاء 9:21 مساءً. وفي سوهاج: الفجر 4:20 صباحًا، الظهر 12:54 ظهرًا، العصر 4:20 عصرًا، المغرب 7:48 مساءً، والعشاء 9:17 مساءً. وفي قنا: الفجر 4:18 صباحًا، الظهر 12:50 ظهرًا، العصر 4:15 عصرًا، المغرب 7:43 مساءً، والعشاء 9:11 مساءً. أما في أسوان، أقصى جنوب مصر، فتبدأ الصلوات: الفجر 4:25 صباحًا، الظهر 12:49 ظهرًا، العصر 4:08 عصرًا، المغرب 7:38 مساءً، والعشاء 9:03 مساءً.

وتختلف هذه المواقيت يوميًا بتغير موقع الشمس، مما يجعل متابعتها يوميًا أمرًا مهمًا للمسلمين. وتوفر الهيئة العامة للمساحة هذه المعلومات عبر منصاتها الرسمية ووسائل الإعلام المحلية لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين. كما يمكن للمستخدمين ضبط تطبيقات الأذان على هواتفهم الذكية للحصول على تذكيرات دقيقة. إن الالتزام بمواقيت الصلاة يعكس حرص المصريين على أداء العبادات في أوقاتها، وهو ما يمثل جزءًا من هويتهم الدينية والثقافية.

وتذكيرًا دائمًا، فإن الصلاة عماد الدين، ومعرفة الوقت الصحيح لها تسهل على المسلم تنظيم يومه وربط نشاطاته بمواعيد الصلوات الخمس





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مواقيت الصلاة مصر القاهرة 2026 الهيئة العامة للمساحة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

غدا.. انطلاق الدورة الأولى من برنامج «أصداء ييهلافا في القاهرة» للأفلام الوثائقية بسينما زاويةتنطلق فعاليات الدورة الأولى من برنامج &171;أصداء ييهلافا في القاهرة&187; خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2026 في سينما زاوية بوسط القاهرة، مقدمة مجموعة مختارة

Read more »

الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية لإدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولةتنظم وزارة الأوقاف، الدورة التدريبية الخاصة بإدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولة وخريطة مصر المكانية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، بأكاديمية الأوقاف

Read more »

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك المصريةتقرير شامل لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب ما ورد في نشرة موقع صدى البلد الإخباري حيث استقر السعر بعد تراجع سابق مع عرض تفصيلي لأعلى وأدنى أسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في مصر

Read more »

برج الثور اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. فرص جديدة تساعدك على تحسين دخلكتوقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »

برج الحمل اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. النجاح متاح وتحقيقه يعتمد على هذا الأمرتوقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »

مواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 17-6-2026، حيث تتوفر أنواع متعددة من القطارات تشمل الـVIP والتالجو وقطارات النوم وقطارات التهوية الديناميكية، وهي محطاة لتلبية احتياجات المسافرين من حيث السرعة والراحة.

Read more »