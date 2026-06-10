مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 10 مايو 2026

تعرف على مواقيت الصلاة الخمس (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في محافظات مصر المختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ والأقصر وأسوان. تتضمن التقرير أوقات الصلاة لكل محافظة مع مراعاة الفروق الطفيفة بسبب خطوط الطول والعرض. تساعد هذه المعلومات المسلمين في أداء الصلوات في مواعيدها الصحيحة.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو في القاهرة والمحافظات، للاطلاع على مواعيد الصلوات الخمس بدقة وفق التوقيت المحلي لكل منطقة.

تتوفر معلومات مواقيت الصلاة لمحافظات مصر المختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ والأقصر وأسوان. في القاهرة، تكون مواقيت الصلاة كالتالي: صلاة الفجر 4:08 ص، الظهر 12:54 ظهرًا، العصر 4:30 عصرًا، المغرب 7:56 مساءً، العشاء 9:29 مساءً. في الإسكندرية: الفجر 4:08 ص، الظهر 1:00 ظهرًا، العصر 4:38 عصرًا، المغرب 8:04 مساءً، العشاء 9:39 مساءً. في الإسماعيلية: الفجر 4:01 ص، الظهر 12:50 ظهرًا، العصر 4:28 عصرًا، المغرب 7:53 مساءً (ملاحظة: النص الأصلي كتب 27:53 وهي غير صارمة)، العشاء 9:27 مساءً.

في شرم الشيخ: الفجر 4:05 ص، الظهر 12:42 ظهرًا، العصر 4:12 عصرًا، المغرب 7:39 مساءً، العشاء 9:08 مساءً. في الأقصر: الفجر 4:19 ص، الظهر 12:49 م، العصر 4:13 م، المغرب 7:40 م، العشاء 9:07 م. في أسوان: الظهر 12:48 ظهرًا، العصر 4:07 عصرًا، المغرب 7:35 مساءً، العشاء 9:00 مساءً (لم يذكر الفجر في النص المعاد صياغته لأسوان لكنه موجود في جداول أخرى). كما توجد مواقيت صلاة لمحافظات أخرى مثل الغردقة ومطروح.

يذكر النص تواريخ متعددة (من 3 يونيو إلى 10 مايو 2026) مما يشير إلى أن المواقيت تختلف من يوم لآخر حسب تقويم كل منطقة. هذه المعلومات تساعد المسلمين في أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة وفق أسلوب حياة المدينة. تختلف المواقيت قليلاً بين المحافظات بسبب اختلاف خطوط الطول والعرض.

يتم حساب المواقيت astronomically بناءً على زوايا الشمس مثل الفجر عند بداية الشفق الصباحي والظهر عند تجاوز الشمس خط الزوال والمغرب عند غروب الشمس والعشاء عند اختفاء الشفق.redentials: لا يجوز استخدام علامات الاقتباس المزدوجة داخل النص. يجب أن يكون النص 2500 حرف على الأقل و3 فقرات على الأقل. يجب ألا يتجاوز عدد الموضوعات 5





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