مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، مع تباين التوقيتات بين المحافظات. تعرف على أوقات الصلاة في القاهرة والإسكندرية وأسوان ومدن أخرى.

أعلنت الهيئة العامة للمساحة في مصر عن مواقيت الصلاة لليوم السبت 6 يونيو 2026، وذلك في القاهرة وعدد من المحافظات، شاملة صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المسلمين على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث تختلف التوقيتات بين المحافظات بحسب موقعها الجغرافي. ففي القاهرة، يحين موعد صلاة الفجر الساعة 4:08 صباحاً، والظهر الساعة 12:54 ظهراً، والعصر الساعة 4:30 عصراً، والمغرب الساعة 7:54 مساءً، والعشاء الساعة 9:27 مساءً. أما في الإسكندرية، فتكون أوقات الصلاة كالتالي: الفجر 4:09 صباحاً، الظهر 12:59 ظهراً، العصر 4:38 عصراً، المغرب 8:02 مساءً، والعشاء 9:37 مساءً.

وفي الإسماعيلية، الفجر 4:02 صباحاً، الظهر 12:50 ظهراً، العصر 4:27 عصراً، المغرب 7:51 مساءً، والعشاء 9:25 مساءً. أما في محافظة قنا، فالفجر 4:18 صباحاً، الظهر 12:48 ظهراً، العصر 4:14 عصراً، المغرب 7:40 مساءً، والعشاء 9:07 مساءً. وفي أسوان، الفجر 4:25 صباحاً، الظهر 12:47 ظهراً، العصر 4:07 عصراً، المغرب 7:34 مساءً، والعشاء 8:58 مساءً. وفي شرم الشيخ، الفجر 4:05 صباحاً، الظهر 12:42 ظهراً، العصر 4:12 عصراً، المغرب 7:37 مساءً، والعشاء 9:06 مساءً.

وفي العريش، الفجر 3:54 صباحاً، الظهر 12:44 ظهراً، العصر 4:22 عصراً، المغرب 7:47 مساءً، والعشاء 9:21 مساءً. وهذه التوقيتات تمثل للمسلمين مرجعاً دقيقاً لأداء الصلوات الخمس في اليوم الواحد، وتختلف من يوم لآخر بفعل تغير طول النهار والليل. وتحرص الهيئة على تحديث هذه المواقيت بشكل يومي لتتناسب مع حركة الشمس والفصول.

وتجدر الإشارة إلى أن الصلاة في وقتها تعتبر من أعظم القربات إلى الله، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. لذا يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة من مصادرها الرسمية لضمان أدائها في الوقت المحدد. وتعد هذه المواقيت جزءاً من التراث الإسلامي الذي يربط المسلم بزمانه ومكانه، حيث تتغير التوقيتات بين الفصول والمدن، مما يستدعي الانتباه الدائم.

ولا تقتصر أهمية مواقيت الصلاة على أداء الفريضة فحسب، بل إنها تساعد المسلم على تنظيم يومه، وجعل العبادة محوراً لحياته. والالتزام بالصلاة في وقتها يعزز الانضباط والمسؤولية، ويمنح شعوراً بالسلام الداخلي. كما أن معرفة التوقيتات الدقيقة تسهل على المسافرين والمقيمين على حد سواء التخطيط لمواعيدهم. وفي هذا اليوم، تختلف الأوقات بين المحافظات اختلافاً طفيفاً يعكس اتساع رقعة مصر واختلاف خطوط الطول والعرض.

فمثلاً، نجد أن صلاة الفجر في أسوان تتأخر عن القاهرة بحوالي 17 دقيقة، بينما المغرب يتقدم في أسوان بحوالي 20 دقيقة. وهذا الاختلاف يذكرنا بعظمة الخالق في خلق الكون وتنظيم الأوقات. ويجب على المسلم أن يستغل هذه النعمة في التقرب إلى الله والالتزام بالطاعات. كما أن التنوع في المواقيت يدعو إلى التأمل في حكمة الله التي جعلت لكل مكان زمانه الخاص.

إن الصلاة عماد الدين وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، لذا وجب الحفاظ عليها في مواعيدها. وتذكير نفسك وأهلك بمواقيت الصلاة من خلال الإعلانات اليومية يساعد في ترسيخ هذه العبادة في النفوس. وفي النهاية، هذه المواقيت هي بمثابة دليل يومي للمسلمين في مصر للاستمرار على طريق الإيمان والطاعة. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لاغتنام الأوقات في طاعته وأن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم آمين





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مواقيت الصلاة مصر القاهرة أوقات الصلاة الفجر

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