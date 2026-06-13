مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

تعلن الهيئة العامة للمساحة في مصر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 يونيو 2026 في القاهرة وعدد من المحافظات، وتشمل صلوات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة الفروق في التوقيت بين المدن المختلفة.

يبحث المسلمون في جميع أنحاء مصر ، من القاهرة إلى المحافظات المختلفة، عن مواقيت الصلاة الدقيقة لأداء الفرائض in أوقاتها المحددة شرعًا. تعلن الهيئة العامة للمساحة في مصر بشكل دوري عن هذه المواقيت بناءً على الحسابات الفلكية، مما يساعد المصلين على تنظيم أوقاتهم وضمان أداء العبادات في أوقاتها الصحيحة.

تغطي النشرة مواقيت الصلاة الخمس اليومية: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة الفروق الطفيفة في التوقيت بين المحافظات المختلفة نتيجة لاتساع رقعة الدولة واختلاف خطوط الطول. على سبيل المثال، في محافظة القاهرة، تقام صلاة الفجر اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 4:07 صباحًا، بينما تكون صلاة الظهر في الساعة 12:55 ظهرًا، والعصر في 4:31 عصرًا، والمغرب في 7:57 مساءً، والعشاء في 9:30 مساءً.

أما في محافظة الإسكندرية، فهناك تأخير طفيف في المواقيت، حيث تقام صلاة الفجر في 4:07 صباحًا أيضًا، لكن الظهر في 1:00 ظهرًا، والعصر في 4:39 عصرًا، والمغرب في 8:05 مساءً، والعشاء في 9:40 مساءً. في southern محافظة قنا، تختلف المواقيت أيضًا؛ فالفجر في 4:17 صباحًا، والظهر في 12:49 ظهرًا، والعصر في 4:15 عصرًا، والمغرب في 7:42 مساءً، والعشاء في 9:10 مساءً.

وفي محافظة أسوان، التي تقع في أقصى الجنوب، تبدأ الصلوات متأخرة نسبيًا مقارنة بالشمال؛ فالفجر في 4:24 صباحًا، والظهر في 12:48 ظهرًا، والعصر في 4:07 عصرًا، والمغرب في 7:37 مساءً، والعشاء في 9:02 مساءً. كما تُذكر مواقيت صلوات مدن أخرى مثل شرم الشيخ، حيث الفجر في 4:04 صباحًا، والظهر في 12:43 ظهرًا، والعصر في 4:13 عصرًا، والمغرب في 7:40 مساءً، والعشاء في 9:10 مساءً.

وفي العريش، تكون المواقيت متقدمة بعض الشيء؛ الفجر في 3:52 صباحًا، والظهر في 12:45 ظهرًا، والعصر في 4:23 عصرًا، والمغرب في 7:50 مساءً، والعشاء في 9:25 مساءً. تُنشر هذه المواقيت يوميًا لمساعدة المسلمين على الالتزام بالعبادة، وتتنوع حسب الموقع الجغرافي، مما يعني أن المصلين في كل محافظة يجب أن يتبعوا المواقيت المعلنة针对 منطقتهم دون اعتماد مواقيت مناطق أخرى. تتم عملية الحساب بناءً على زاوية الشمس تحت الأفق، وتُعد الهيئة العامة للمساحة المصدر الرسمي الموثوق لهذه البيانات في مصر





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