موافقة مصر على الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه بقطاع الخاص بداية 2027

اعتمد المجلس القومي للأجور بجمهورية مصر العربية رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه مصري بدءاً من يناير 2027، ضمن خطة تحسين دخول المواطنين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، في جمهورية مصر العربية، عن اعتماد زيادة جوهرية في الحد الأدنى للأجور لقطاع الأعمال الخاص، حيث تم تحديد المبلغ بـ8500 جنيه مصر ي شهرياً. ويأتي هذا القرار كخطوة تنفيذية مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية، وبهدف تحسين مستويات المعيشة لجميع العاملين في البلاد خلال الفترة المقبلة.

الموافقة الرسمية على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل رسمي على تثبيت الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند قيمة 8500 جنيه مصري. وهذا المعدل الجديد ساري المفعول اعتباراً من الأول من يناير عام 2027، وذلك تنفيذاً للخطة الاقتصادية المتبعة لتعزيز القدرات الشرائية للمواطن المصري.

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تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، هيكلية المجلس القومي للأجور الجديد وفقاً لنص المادة (101) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويضم المجلس تمثيلاً ثلاثياً متوازناً بين الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات النقابات العمالية، وذلك لضمان المشاركة الفاعلة في صنع سياسات الأجور.

رؤية الحكومة لتحسين دخل المواطن والعمل المشترك

أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التشكيل يأتي بالتزامن مع استعراض أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، والتي تشهد تعافياً ملحوظاً في معدلات المشاركة الاقتصادية بعد تراجعها عام 2020. كما أشار إلى أن تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسناً حقيقياً في أداء سوق العمل، مما يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد المالي من العمل.

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البيانات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في التشغيل

تحدث وزير التخطيط عن البيانات التفصيلية للقطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملين فيه نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025. كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، مما يجعله المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.

آفاق التعافي الاقتصادي ومستقبل أجور العاملين

أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص. وتركز الخطة على عوامل مثل معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي كأساس في سيناريوهات تحديد الأجور، لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.