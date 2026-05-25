مواقيت أذان المغرب في وقفة عرفة 2026 بالمحافظات المصرية وتفاصيل فضل اليوم العظيم

يُستعرض في هذا النص مواقيت الصلاة لليوم التاسع من ذو الحجة عبر مدن مصر وتفاصيل يوم عرفة المبارك، مع التركيز على فضل اليوم وأهمية الالتزام بأوقات الصلاة والعبادة.

يُشرق 26 مايو 2026، الموافق للثامن والعشرين من شهر ذو الحجة المبارك، بيوم عرفة ، وهو اليوم الأسمى في التقويم الإسلام ي، حيث يتجمع الملايين حول جبل عرفات في بيت الله الحرام ويعلو أصوات الأدعية والقراءات القرآنية في أجواء إيمانية مهيبة.

يتزامن هذا اليوم مع توقيت أذان المغرب في مختلف محافظات مصر، ما يعكس حرص المسلمين على الالتزام بمواقيت الصلاة والعبادة في هذه اللحظات الفريدة. وقد سجلت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات مواقيت الصلاة خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن الناس يسعون إلى ضبط أوقات صلواتهم بدقة لتلافي أي تأخير قد يفسد أجر اليوم.

في القاهرة، يرفع أذان الفجر عند الساعة 4:14 ص، يتبعه أذان الظهر عند 12:52 م، ثم أذان العصر عند 4:28 م، وأخيرًا أذان المغرب عند 7:48 م يليه أذان العشاء عند 9:19 م. أما في الإسكندرية، فتنقلك الأذان إلى أوقات مماثلة مع إزاحة دقيقة أو اثنتين لتناسب موقعها الجغرافي، حيث يعلن الفجر عند 4:14 ص والظهر عند 12:57 م والعصر عند 4:36 م والمغرب عند 7:56 م والعشاء عند 9:28 م.

وفي مدن صعيد مصر مثل طنطا، المنصورة، الزقازيق، أسيوط وسوهاج، تم نشر جداول تفصيلية للمواقيت، كل منها يتباين بفروق دقيقة تتراوح بين دقيقة إلى أربع دقائق، ما يبرهن على دقة الحسابات الفلكية وتنوع المواقع. إن فضل يوم عرفة لا يقتصر على كونه محطة حجّية فحسب، بل هو يوم يتنزل فيه الله إلى سماء الدنيا ليفتخر بأهل الأرض ويسمع دعاء عباده المتوسلين.

وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، حيث يهب الرحمة وتُغفر الذنوب وتُعفى من العقاب. ومن هنا تأتي أهمية أداء الصلوات في أوقاتها، إلى جانب الإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، فهذه السنن تعين المؤمن على الاستفادة الكاملة من رحمة هذا اليوم.

إن التزام المصلين بمواقيت الصلاة لا يضمن فقط أجرًا عظيمًا، بل يرسّخ روح الانضباط والاتصال المستمر مع الخالق، خصوصًا في لحظات المناسك التي تعانق القلوب وتجمع الشعوب على المحبة والطمأنينة. وبينما يرفع الحجاج أيديهم إلى السماء في جبل عرفات، يبقى المواطن المصري في مدنه وقرىه يتابع جدول الأذان ليصلي في الوقت المحدد، مرددين ما قاله النبي: "ما من يومٍ أفضل عند الله من يوم عرفة"، سائلين الله أن يكتب لهم المغفرة والعتق من النار.

إن هذه اللحظات تجمع بين الروحانية الجماعية والفردية، وتؤكد أن اليوم العظيم لا يقتصر على الحجيج فقط، بل يشمل كل مسلم يسعى إلى القرب من الله عبر صلواته وأدعيةه في وقتها. بهذه الروح، يتطلع الجميع إلى ليلة العيد المباركة، وهو عيد الأضحى، لتجدد العبادات وتكتمل المناسك، سائلين الله أن يجعل هذا العام عامّ رحمة وسعادة للمؤمنين جميعًا





