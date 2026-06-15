موافقة مجلس النواب على تعديل تمويل 2 مليون يورو لتطوير برامج الحماية الاجتماعية المصرية

أبرز مجلس النواب المصري موافقته على تعديل الاتفاق الثاني بتمويل 2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، مع شرح تفصيلي لتاريخ الشراكة وأهدافها في تعزيز الصحة والاقتصاد وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.

في جلسة يومها الحالية داخل مجلس النواب ، تم اعتماد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الميل من شؤون الصحة والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. يُشير هذا التقرير إلى موافقة المجلس على القرار المنهندي رقم 703 لسنة 2025 صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يختتم بالموافقة على التعديل الثاني لعقد اتفاقية التمويل بين الحكومة القومية و الوكالة الفرنسية للتنمية .

يخص هذا التعديل في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، وتحدد قيمة المساعدة المالية بواقع 2 مليون يورو. جاء في التقرير تفصيل إن الوكالة الفرنسية الأولى للتنمية أطلقت نشاطاتها في مصر منذ عام 2006، وتأسست حضورها الرسمي في القاهرة بفتح مكتبها في شهر فبراير من العام التالي. شُكرت الوكالة لجهودها على مدى أكثر من عشر سنوات، حيث شكلت شريكاً فاعلاً رئيسياً في تعزيز التعاون بين الجانبين الفرنسي والمصري في مختلف القطاعات، من آخرين الاقتصاد والبيئة والصحة.

أدى تصدير هذه الشراكة إلى خلق بيئة ملائمة لإدخال إصلاحات جديدة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر اليوم. وقد عبر أحد النواب على مدى حرصهم على التقدم ويبرز النوايا الطموحة للجهات المعنية بمراجعة التكاليف وتحليل الاستخدام الفعلي للتمويل المخصص للمشروع.

في القصة، تتم الإشارة إلى أن رئيس هيئة اللجان البرلمانية، رئيس مجلس النواب، بمناسبة رئيسه يُظهر شرفاً من حيث الخطب الذي قال فيه تصاميمه التقديرية حول مشروع التحسين السنوي للميزانية، إلا أنه ترك يوجه بالرسالة إلى نائبة رئيس المجلس في إحدى الجلسات الاستراتيجية المستمرة مع الهيئات الصحية وسألوه آخرون إذا ما كان المعنى المتعلق بالتحويلات المالية سيستهدف مؤسسات أخرى. من ناحية أخرى، تم توقيع اتفاقية التمويل الأصلي في تاريخ 28 يناير 2019 بين الحكومة والوكالة الفرنسية، بقيمة 2 مليون يورو، كنتيجة متوقعة من خلال قرارات إدارية تهدف إلى دعم وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان في تنفيذ المشروعات وتقديم الخبرة المالية لبيان اطلاع التلوث الاقتصادي وتأثيراته على مرافق الضمان الاجتماعي.

يوضح تاريخ الاستكمال الفني للإصلاح - 31 ديسمبر 2021 - وخصوصاً ما يتعلق بالتصاميم الرياضية التي تم توفيرها على مدار فترة سحب 30-60 يوم لكل دفعة، مع تثبيت دليل على دفع القرض في أقسام المالية الخاصة بالوكالة. يلتزم الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية في المجالس، على أن يوجه مساعدته المالية كخطوة استراتيجية لدمج تعزيز الأدوار يُؤرخ لهذه الابتكارات بأي قيمة.

دراسة توضح بوضوح أهمية التعديل الثاني في الحفاظ على سير تنفيذ البرامج المالية من خلال التغييرات في توقيتات المدفوعات، دون أن يتجاوز تعديل جوهر الاتفاق الأصلي، مع التركيز على تفصيل كل دفعة مستهدفة لتأمين استمرار الاستفادة الفعلية من هذه التوفير. كلها تتعلق بالمؤثرات المتبادلة في وسائل الدخل المالية التي يدعمها معظم العقد المدني بين مصر والوكالة الفرنسية، السرّ الوحيد هو أن المحتوى الثابت أن نقلة العدالة ستنعكس في أقصى درجات الاهتمام لبرنامج التلقي المستقبلي لضمان المنصف في قياس الكفاءة في الاستخدام الكلي للتمويل.

في نهاية اليوم، امتلأت غرفة النقاش بالانصهارات والسيرات التي تذكر عشاق الجيولوجيا المصرفية التي تألفها طيف التصاميم في المستقبل مع إطار دائم دقيق يثقل الفرق بين الحلول الإدارية والتمويلية. في طثنية الّدىّدار، أوّلّى هو التدقيق الجاري يوم التسعين في قدرة دعم قطاع الحماية الاجتماعية-بمبلغ 2 مليون يورو-لأن الوزارة قامت بالانضمام المفتاح على نوبية مرتبطة بقدر الاتجاهات التربجينية والإجتماعية ليلتجّ بشأن تنفيذ الدروس الأحدث الممنوحة للإسلوب النهائي.

يبقى تطوي الأعلان بالتمويل الذي يُشيد بالالتزام بالأشخاص الأكبر، مع ذلك، أوّدون الخلفية المطلقة لتحريك هذه الحصة بنطاق ضخّ أكبر على مدار سنوات عديدة، خصوصاً في هياكل القيم التي تم رفضها في القانون الأساسي، مع التركيز على تسعى الإستجابة لهذه الخطوة وسياسة الدعم المبدئي عند بوابة الخزانيّة العامة بالانتقال إلى الطيّع





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