موافقة وزيرة الإسكان على تخصيص 165 شقة وخدمات مياه في شمال سيناء

وافقت وزيرة الإسكان على تخصيص 165 شقة في مدينة السلام شرق بورسعيد لأهالي شمال سيناء، وإتمام محطات المياه بحلول ديسمبر القادم.

وافقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارتها الميدانية ل مدينة السلام شرق بورسعيد ، على تخصيص 165 شقة سكنية جديدة لصالح أهالي محافظة شمال سيناء ، وذلك في إطار ملف توسيع الخدمات التنموية. جاء هذا القرار كجزء من مناقشات موسعة جمعت الوزارة بنواب المحافظة لمعالجة الملفات الخدمية الحرجة التي تمس حياة المواطنين في المناطق النائية والمراكز الرئيسية.

تفاصيل توزيع الوحدات السكنية في شرق بورسعيد

تم تحديد خريطة توزيع الـ 165 شقة التي وافقت وزيرة الإسكان عليها بدقة لضمان العدالة وتلبية الاحتياج الفوري، حيث خصصت 20 شقة لأبناء قرية الأحرار من أصحاب الأراضي، فيما تم تخصيص 145 شقة لباقي المواطنين في مركز ومدينة بئر العبد. تعتمد آلية هذا التوزيع على مبدأ الأقدمية في تقديم الطلبات عبر جهاز مدينة السلام شرق بورسعيد، مما يضمن شفافية العملية ويمنح الأولوية للمستحقين حسب تاريخ التسجيل في الجهاز المختص.

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معالجة أزمة مياه الشرب ومحطات التحلية

تتمحور أولويات الملف الخدمي حول حل مشكلة نقص مياه الشرب التي تعاني منها قرى مركزي بئر العبد والعريش، حيث أوصى النواب بزيادة كميات المياه المنتجة لدعم المحافظة. أكدت وزيرة الإسكان أن لمحطة تحلية مياه رمانة دورًا محوريًا وفعالًا في المعادلة المائية لإقليم شمال سيناء، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل في محطة مياه 30 يونيو. وقد حددت المهلة القصوى لإنجاز الأعمال المتبقية في هذه المحطة ودخولها حيز التشغيل بتاريخ 30 ديسمبر المقبل، لخدمة قرى محددة تشمل 30 يونيو وأم عقبة والجناين وقاطية وأقطية والمريح وتوابعها.

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توسعة شبكات الصرف والمياه في القرى المستهدفة

أمرت وزيرة الإسكان ببدء تركيب شبكات المياه الجديدة بشكل عاجل لربط القرى التي تعاني من عزلة خدمية، وهي قرى أقطية والمريح والهميصة وأبو جلود، لضمان وصول المياه النظيفة لمنازلهم مباشرة. كما تم التركيز على مشروع دعم مدينتي الشيخ زويد ورفح بمياه الشرب، حيث طُلب من الجهات المعنية ضمان ضخ كميات كافية ومستمرة تلبي احتياجات سكان هاتين المدينتين الكبيرتين. كما شددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجارية وتنفيذها بنفس الكفاءة لضمان نظافة البيئة العامة.

دعم لوجستي وتنموي لوسط وجنوب سيناء

لم تقتصر الموافقات على الإسكان والمياه الصالحة للشرب، بل شملت دعماً لوجستياً لمناطق وسط سيناء من خلال تخصيص سيارتين إضافيتين لنقل المياه، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المناطق النائية التي لا تصلها الشبكات بشكل دائم. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء أعمال تقنين أوضاع الشاليهات الموجودة على كورنيش رمانة، مع تسهيل الإجراءات المالية من خلال تقسيط رسوم الخدمات لتخفيف العبء عن أصحاب العقارات. وقد بدأ بالفعل التنفيذ الفعلي لطريق يربط الجامعة الأهلية بمستشفى رمانة مروراً بطريق ساحل رمانة، مما ينعكس إيجاباً على البنية التحتية والخدمات الطبية في المنطقة.