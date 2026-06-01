مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 1 يونيو مع أحكام شرعية مهمة

جدول مواقيت الصلاة في عدة مدن مصرية، وحكم من عجز عن الصلاة في وقتها، وصلاة الفجر للمسافر، وحكم الصلاة دون تحري القبلة.

تحرص الهيئة ال مصر ية العامة للمساحة على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يونيو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة . وينشط محرك البحث جوجل بشكل كبير طوال اليوم للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية التي تضم 79 م دين ة، لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة: أذان الفجر 4:10 ص، الشروق 5:54 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:29 م، المغرب 7:52 م، العشاء 9:23 م. أما في الإسكندرية: الفجر 4:11 ص، الشروق 5:57 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:37 م، المغرب 8:00 م، العشاء 9:33 م. وفي أسوان: الفجر 4:26 ص، الشروق 6:01 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:07 م، المغرب 7:32 م، العشاء 8:56 م.

وفي مطروح: الفجر 4:21 ص، الشروق 6:07 ص، الظهر 1:09 م، العصر 4:48 م، المغرب 8:11 م، العشاء 9:45 م. وفي الغردقة: الفجر 4:11 ص، الشروق 5:50 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:12 م، المغرب 7:35 م، العشاء 9:03 م. وفي شرم الشيخ: الفجر 4:07 ص، الشروق 5:47 ص، الظهر 12:41 م، العصر 4:11 م، المغرب 7:35 م، العشاء 9:03 م.

تتساءل دار الإفتاء المصرية عن حكم من عجز عن أداء الصلاة في وقتها، وتؤكد أن الواجب أداء الصلاة في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يجوز للمسلم تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذر أو في حالة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وإلا كان آثما شرعا.

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك أن من فاتته الصلاة أو نسيها فعليه صلاتها قضاء وفقا للظروف التي فاتته الصلاة فيها؛ فإن فاتته حال كونه مسافرا قضاها قصرا إذا كانت رباعية، وإن فاتته حال كونه مقيما صلاها كاملة. أما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه إذا شرع المسلم في السفر إلى محل عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة، فإن كان يعلم أنه يصل عادة إلى مكان يمكنه الصلاة فيه آتيا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس سواء في محل العمل أو قبل ذلك، فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.

وإن كان يعلم أنه لا يصل إلى شيء من ذلك إلا بعد طلوع الشمس ويتعذر عليه أداء الصلاة تامة الشروط والأركان في المواصلات، فليصلها آتيا بما يقدر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها أو يقضيها إذا خرج الوقت. وفيما يتعلق بالصلاة دون تحري القبلة، ذكرت دار الإفتاء أنه يجب شرعا على من أراد الصلاة وجهل جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحريها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعلم بخطئه بعد الصلاة، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

وإن لم يسأل وترك الاجتهاد في تحريها وصلى، فإن تبين له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبين عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة فمقصر في أداء واجب الاجتهاد. وقالت دار الإفتاء إن الأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلد من يصحح الصلاة فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يستقبل من صلوات بالاجتهاد أو السؤال خروجا من خلاف الفقهاء واحتياطا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مواقيت الصلاة مصر دار الإفتاء أحكام الصلاة الفجر

United States Latest News, United States Headlines