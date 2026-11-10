موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية البنك الدولي وتشكيل لجنة إدارة المناطق الساحلية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة مدبولي اتفاقية المرحلة الثانية لتمويل البنك الدولي ودعم الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.

أعلن مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، عن اعتماد حزمة من القرارات الاستراتيجية الهامة التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتطوير البنية التحتية الإدارية والبيئية في مصر.

اتفاقية المرحلة الثانية مع البنك الدولي

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر"، والذي تم توقيعه بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في تاريخ 1 نوفمبر 2026.

Also read الوزراء يوافقون على تمويل البنك الدولي وإدارة المناطق الساحلية

يُعد هذا البرنامج أحد أدوات التمويل الرئيسية لدى البنك الدولي، ويعتمد بشكل أساسي على إتاحة التمويل اللازم لدعم الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساندة الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية اللازمة لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

وتستهدف المرحلة الثانية من هذا البرنامج دعم الإجراءات الإصلاحية المهمة التي تتخذها الحكومة المصرية في ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم عملية الانتقال الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Advertisement

اللجنة الوطنية العليا للإدارة الساحلية

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، والتي ستتولى مسؤولية التنسيق المركزي بين كافة الجهات المعنية بإدارة هذه المناطق الحيوية.

تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وتتضمن عضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، وتتمثل وزيرة التنمية المحلية والبيئة في دور المقررة للجنة لضمان التكامل المؤسسي والفعال.

تختص اللجنة الوطنية العليا بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الدقيقة لكل وزارة بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

أدوار الأمانة الفنية واللجان المحلية

تتكون الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ.

تختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تتولى متابعة أعمال اللجان المحلية والإعداد لآلية لضمان مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية.

Advertisement

تشمل مسؤوليات الأمانة الفنية أيضًا دراسة وتقييم كافة المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، مع إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ووضع برامج للتوعية، حيث تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها.

المحافظات الساحلية والقرارات الهندسية

وتتمثل مهام اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، المشكلة برئاسة المحافظ، في المحافظات الساحلية وهي مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، في إعداد الخطط التنفيذية ووضع خطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لكل محافظة.

تقوم اللجان المحلية أيضًا بإعداد الدلائل الإرشادية للإدارة المتكاملة والتوصيف البيئي لكل محافظة، مع إبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان تحقيق التكامل بينها، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، فضلًا عن مراجعة خرائط المخاطر التي تم توزيعها على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري.

وتجتمع اللجنة المحلية بالمحافظات مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها، وتعرض كافة مخرجات اللجان المحلية وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، بينما تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا نهائية وملزمة للجهات الإدارية كل فيما يخصه بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.