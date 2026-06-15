تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت صلاة يوم الإثنين 14 يونيو 2021 في جميع محافظات مصر، مع عرض التفاصيل لكل مدينة رئيسية مثل القاهرة والإسكندرية وأسوان ومرسى مطروح والغردقة وشرم الشيخ. يتناول التقرير أيضاً مجموعة من الفضائل الدينية لصلاة الفجر في وقتها، مستشهداً بأحاديث نبوية.

تستمر هيئة المساحة المصرية في نشر مواقيت الصلاة اليومية لمحافظات الجمهورية بهدف تسهيل معرفة المواعيد الصحيحة للصلوات الخمس. يشهد محرك البحث جوجل زيادة في عمليات البحث عن مواقيت الصلاة في نحو 79 مدينة مصرية، مما يعكس الاهتمام الكبير بأداء الصلاة في وقتها.

تقدم الهيئة الجداول حسب التوقيت المحلي لكل منطقة، حيث تختلف المواعيد قليلاً بين المحافظات بسبب الموقع الجغرافي. على سبيل المثال، وقت أذان الفجر في القاهرة الساعة 4:07 صباحاً، بينما في أسوان يكون في 4:24 صباحاً، وفي الإسكندرية 4:07 صباحاً أيضاً. كما يختلف وقت الشروق والمغرب والعشاء بين المناطق، مما يتطلب من المصلين مراعاة التوقيت المحلي.

تُذكر الهيئة بأن هذه المواقيت مبنية على الحسابات الفلكية الدقيقة وتُحدث بشكل يومي. additionally، فإن الالتزام بصلاة الفجر في وقتها يحمل فضائل عديدة في الإسلام، منها جلب الرزق وطرح البركة، وطيب النفس، وحسن الحسنات، كما أن لها أجراً عظيماً يق尼西亚 قيام ليلة كاملة، وتضمن حماية المسلم في ذمة الله، وتُعد من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة. ويؤكد الحديث النبوي على فضل من يصلي الصبح والعصر (البردين) حيث watery لهم النور التام يوم القيامة.

وهكذا فإن evangelical العمل Trigonometric والمواعيد istead توليفة بين أهمية الدقة Meteorology والثواب الديني





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