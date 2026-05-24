موتسيبي يشيد بالمبادرة الإنسانية للملك محمد السادس والعفو عن جماهير السنغال

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعبر عن امتنانه العميق لجلالة الملك محمد السادس بعد قراره بالعفو عن المشجعين السنغاليين، مؤكداً على دور الرياضة في توحيد الشعوب الأفريقية.

في خطوة تعكس روح التسامح والتعاون الأفريقي، وجه باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، رسالة شكر وتقدير عميقة إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ملك المملكة المغرب ية.

جاء هذا التقدير عقب القرار الملكي السامي والقاضي بالعفو عن مجموعة من مشجعي المنتخب السنغالي الذين كانوا قد أدينوا بارتكاب بعض المخالفات القانونية والأمنية خلال فعاليات المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا. وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي نشر عبر موقعه الإلكتروني أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي لفتة إنسانية نبيلة تجسد القيم العليا التي تسعى القارة السمراء لترسيخها في مختلف المجالات، خاصة في المجال الرياضي الذي يعد جسراً للتواصل بين الشعوب.

وقد أثنى موتسيبي على هذه الروح التي تسود العلاقات بين الدول الأفريقية، معتبراً أن قرار العفو يأتي في سياق تعزيز الروابط الأخوية وتجاوز الخلافات العارضة التي قد تحدث في سياق التنافس الرياضي الشريف. وانتقل رئيس الكاف في حديثه إلى تسليط الضوء على الفلسفة التي يتبناها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تعامله مع مختلف القضايا القارية، حيث شدد على الالتزام الراسخ باستخدام كرة القدم كأداة فعالة للمساهمة في توحيد الشعوب الأفريقية من مختلف خلفياتها العرقية والدينية والثقافية.

وأوضح موتسيبي أن ما قام به جلالة الملك محمد السادس يمثل مثالاً ملهماً ومحفزاً حقيقياً يثبت للعالم أجمع قوة الرياضة وقدرتها على جمع القلوب وتوحيد الصفوف. وأضاف أن مثل هذه المبادرات تساهم في تغيير الصورة النمطية عن القارة وتبرز الجانب المشرق من التضامن الأفريقي، مؤكداً أن كرة القدم تتجاوز حدود الملاعب لتصبح لغة عالمية للتفاهم والسلام.

ويرى موتسيبي أن هذه الخطوة ستترك أثراً إيجابياً كبيراً في نفوس الجماهير السنغالية والمغربية على حد سواء، مما يعزز من قيمة الروح الرياضية ويجعل من المنافسات القارية مناسبات للاحتفاء بالوحدة بدلاً من أن تكون سبباً في التفرقة. وفي سياق متصل، أشار باتريس موتسيبي إلى انطباعاته الشخصية التي كونها خلال زياراته الميدانية الأخيرة لكل من المغرب والسنغال قبل أسابيع قليلة، حيث أبدى إعجابه الشديد بالروابط التاريخية والعميقة التي تربط بين الشعبين المغربي والسنغالي.

ووصف هذه الروابط بأنها علاقات استراتيجية وأخوية تتجاوز المصالح السياسية لتصل إلى مستوى التلاحم الشعبي والوجداني. وأكد أن التناغم الذي لمسه بين البلدين يعكس رغبة القارة في المضي قدماً نحو مستقبل يسوده التعاون والاندماج. ومن هذا المنطلق، اعتبر أن قرار العفو الملكي هو تتويج لهذه العلاقة التاريخية وتأكيد على أن المصالح المشتركة والروابط الإنسانية تظل هي الأولوية القصوى في تدبير العلاقات البينية الأفريقية.

وفي ختام تصريحاته، لم ينسَ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن ينظر بعين التفاؤل نحو المستقبل الرياضي للقارة، حيث أعرب عن تمنياته القلبية بالتوفيق والنجاح لمنتخبات القارة التي تستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026. وخص بالذكر منتخبات المغرب والسنغال ومصر والجزائر وتونس وغانا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

وأبدى موتسيبي ثقته الكاملة في قدرة هذه المنتخبات على تقديم مستويات مشرفة تعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأفريقية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن وصول هذه المنتخبات إلى المحفل العالمي هو انتصار لكل القارة السمراء. ودعا الجماهير الأفريقية إلى الالتفاف حول منتخباتها بروح من التضامن والمحبة، مشدداً على أن النجاح في المونديال القادم سيكون ثمرة للعمل الجاد والوحدة التي تسعى القارة لتحقيقها في كافة الأصعدة





