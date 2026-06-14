موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Max

أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G Max ، ليُقدّم مزيجًا من المتانة الفائقة، ونظام كاميرا عالي الدقة، وشاشة AMOLED كبيرة، ضمن فئة الهواتف متوسطة المدى.

أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G Max ، ليُقدّم مزيجًا من ال متانة الفائقة، ونظام كاميرا عالي الدقة، و شاشة AMOLED كبيرة، ضمن فئة الهواتف متوسطة المدى.

يأتي الهاتف بنظام Android 16 مُثبّتًا مُسبقًا، ويجمع بين الحماية القوية ومواصفات مُصممة خصيصًا للتصوير والترفيه اليومي. مواصفات وميزات هاتف Moto G Max يتميز هاتف Moto G Max بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K (1272 × 2772 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز. وتؤكد موتورولا أن الشاشة تصل إلى سطوع ذروة يبلغ 5000 شمعة، مما يُحسّن الرؤية في الهواء الطلق. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i وتدعم تعديلات معدل التحديث التكيفية لتحقيق التوازن بين سلاسة العرض وكفاءة استهلاك البطارية.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 6400 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت. كما يدعم الجهاز توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 16 جيجابايت. ويعمل بنظام Android 16، ويتضمن ماسحًا ضوئيًا لبصمة الإصبع مدمجًا في الشاشة، ودعمًا لفتح القفل بالوجه، وتقنية NFC، ووظيفة شريحتين SIM مع دعم eSIM، وتقنية Bluetooth 5.4. يأتي هاتف Moto G Max مزودًا بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع خاصية تثبيت الصورة البصرية.

كما يضمّ إعداد الكاميرا الخلفية كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. موتو جي ماكسموتو جي ماكس يأتي الهاتف ببطارية سعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. وتدّعي موتورولا أن البطارية توفر ما يصل إلى 35 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة.

وتُعدّ المتانة من أبرز مميزاته، حيث يحمل تصنيفات IP66 وIP68 وIP69، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H، مما يوفر حماية ضد الغبار، والغمر في الماء، ورذاذ الماء عالي الضغط، والظروف البيئية القاسية. سعر وتوافر هاتف Moto G Max يُعرض هاتف Moto G Max على متجر موتورولا الإلكتروني في البرازيل بسعر 2519.10 ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 490 دولارًا أمريكيًا. وهو متوفر بلوني الأزرق والرمادي الداكن ومن المتوقع أن تُطرح موتورولا هذا الجهاز في أسواق أخرى تحت اسم Moto G87





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موتورولا موتو جي ماكس هاتف شاشة AMOLED كاميرا متانة سعر توافر

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