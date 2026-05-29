موتورولا تكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Edge 70 Pro+ المرتقب

كشفت موتورولا عن هاتف Edge 70 Pro+ بشاشة 6.8 بوصة 144Hz، معالج Dimensity 8500، كاميرا ثلاثية 50MP مع بيريسكوب، بطارية 6500mAh بشحن 90W، وتصميم نحيف وزن 190 جرام. يأتي بسعر 520 دولاراً.

كشفت شركة موتورولا رسمياً عن ال مواصفات الكاملة لهاتفها المرتقب Motorola Edge 70 Pro+ ، وذلك بعد ظهوره مؤخراً على منصة للتجارة في الهند، وقبل موعد إطلاقه الرسمي.

أدرجت موتورولا الهاتف على موقعها الرسمي في الهند، مستعرضة التصميم النهائي وخيارات الألوان إلى جانب المواصفات التقنية الكاملة. يأتي الهاتف بتصميم أنيق ونحيف، حيث تتراوح سماكته بين 7.19 و7.34 ملم فقط، ووزن لا يتجاوز 190 جراماً، مما يجعله مريحاً في الاستخدام اليومي. توفر الشاشة تجربة بصرية غامرة بفضل دعمها لتقنية HDR10+ وتقنية Water Touch التي تتيح استخدام الشاشة حتى عند وجود قطرات ماء، كما حصلت على شهادات SGS لتقليل الضوء الأزرق وتشويش الحركة، مما يقلل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Extreme القوي، وهو معالج ثماني النواة مصمم بتقنية 4 نانومتر، مما يوفر أداءً ممتازاً في المهام اليومية والألعاب الثقيلة. يدعم المعالج ذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 4.1 تبلغ 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة ذاكرة خارجية. يعمل الهاتف بنظام Android 16، وتعد موتورولا بتوفير ثلاثة أعوام من تحديثات النظام وخمسة أعوام من التحديثات الأمنية، مما يضمن حصول المستخدم على أحدث الميزات والحماية لفترة طويلة.

في جانب التصوير، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تتصدرها كاميرا رئيسية تعتمد على مستشعر Sony LYTIA 710 مع دعم التثبيت البصري OIS، مما يضمن صوراً واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تضم المنظومة كاميرا فائقة الاتساع لالتقاط مشاهد بزاوية رؤية واسعة، وكاميرا ماكرو لتصوير التفاصيل الدقيقة، وعدسة بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3.5x مع دعم Super Zoom حتى 50x. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي، مما يضمن سيلفي عالي الجودة.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K HDR10+ بمعدل 60 إطاراً في الثانية، مع التصوير البطيء بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية. يحتوي Edge 70 Pro+ على بطارية سيليكون-كربون ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة توفر عمر استخدام طويل، وتدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، مع الشحن العكسي اللاسلكي والسلكي لشحن الأجهزة الأخرى.

على صعيد الاتصال، يدعم الهاتف شبكة Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدى NFC ومنفذ شحن USB-C. زودته موتورولا بتقنيات ThinkShield الأمنية، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وميزة فتح القفل بالوجه، وسماعات ستيريو مدعومة بتقنية Dolby Atmos، مع مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، وشهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات. يأتي الهاتف بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i في الواجهة الأمامية، بينما تتوفر الجهة الخلفية بخامات مستوحاة من الخشب والحرير والنسيج، كما سيتوفر بألوان تشمل الأخضر، والأحمر، والبني الخشبي.

من المتوقع أن يطرح الهاتف بسعر حوالي 520 دولاراً، ليصبح بذلك أغلى هواتف سلسلة Edge 70 حتى الآن، خاصة مع التحسينات الكبيرة التي تشمل كاميرا بيريسكوب، ودعم الشحن اللاسلكي، والتشطيبات الفاخرة الجديدة. مع هذه المواصفات المتطورة والتصميم الراقي، يعد Motorola Edge 70 Pro+ خياراً ممتازاً لعشاق التكنولوجيا وكل من يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والابتكار





