موتورولا تكشف عن هاتف Edge 70 Pro Plus بشاشة فائقة وكاميرات احترافية

هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus هو الإصدار الجديد من سلسلة الهواتف الذكية، ويأتي بعد أشهر قليلة من الكشف عن إصدار Edge 70 Pro. يحتوي على شاشة فائقة وكاميرات احترافية، مع معالج قوي وذاكرة سريعة. يعد هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus من أحدث الإصدارات في الفئة الرائدة، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتزي، وباتريا عملاقة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة.

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus ، وهو الإصدار الجديد من سلسلة الهواتف الذكية. يأتي هذا الإصدار بعد أشهر قليلة من الكشف عن إصدار Edge 70 Pro، ويتضمن مجموعة من التحسينات البارزة، أبرزها كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري ودعم الشحن اللاسلكي.

كما يحتوي على شاشة فائقة وكاميرات احترافية، مع معالج قوي وذاكرة سريعة. يعد هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus من أحدث الإصدارات في الفئة الرائدة، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتزي، وباتريا عملاقة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة. كما يدعم الشحن السريع و الشحن اللاسلكي، مع ميزة الشحن العكسي للأجهزة الأخرى.

يعتمد هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus على معالج ميدياتك Dimensity 8500 Extreme، وذاكرة عشوائية رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية UFS 4.1 تبلغ 256 جيجابايت. كما يحتوي على نظام كاميرات رباعي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا رئيسية Sony LYTIA 710 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية سيليكون-كربون بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات. كما يحتوي على مكبري صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos، ومعياري مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H. يعتمد الجهاز بواجهة Hello UI المبنية على نظام Android 16، مع مجموعة مزايا Moto AI 2.0 للذكاء الاصطناعي، وثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus بنسخة واحدة تضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، بسعر حوالي 500 دولار، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف اعتبارا من 11 يونيو عبر الموقع الرسمي لشركة موتورولا في الهند وعدد من متاجر التجزئة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موتورولا هاتف Edge 70 Pro Plus شاشة فائقة كاميرات احترافية معالج قوي ذاكرة سريعة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قبل الشراء.. انخفاضات قوية في أسعار الأسماك تتجاوز 100 جنيه.. والبلطي يبدأ من 70 جنيهًاشهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 تراجعاً ملحوظًا بين عدد من الأصناف، حيث تصدرت أسعار الجمبري قائمة التراجعات، بينما واصل البلطي بمختلف أنواعه الحفاظ

Read more »

محمد رمضان يحتفل بنجاح فيلمه: 70 مليون جنيه إيرادات في مصر خلال 20 يومًااحتفل الفنان محمد رمضان بالنجاح الجماهيري لفيلمه الجديد، مؤكدًا تحقيق إيرادات بلغت 70 مليون جنيه في مصر خلال أقل من 20 يومًا من عرضه بدور السينما.

Read more »

توقف مكاسب الأسهم الأمريكية واهتمام بالدعم الاجتماعي واستئناف عظة البابا ومتابعة احتياطيات الوقودتضمنت الأخبار مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية التي أوقفت سلسلة مكاسب الأسهم الأمريكية، وتأكيد وزير التموين على اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية، واستئناف البابا تواضروس الثاني عظة الأربعاء بعد انقطاع 70 يوما، ومتابعة رئيس الوزراء لأعمال توفير مخزون احتياطيات الوقود.

Read more »

بتصميم مذهل وبطارية تدوم لساعات .. إليك أهم مواصفات هاتف موتورولا إيدج 2026أعلنت موتورولا رسميًا عن إصدار 2026 من هاتفها الذكي Edge المخصص لسوق أمريكا الشمالية. يتميز الجهاز بمزيج من المواصفات التقنية المتميزة والمتانة المحسّنة، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الذكية

Read more »