موجة انشقاقات تهدد حكومة أنور إبراهيم في ماليزيا

يشهد المشهد السياسي الماليزي أزمة حادة بعد انشقاق عدد من أعضاء حزب عدالة الشعب والانضمام إلى حزب جديد بقيادة رفيزي رملي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

تواجه حكومة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أزمة سياسية عميقة بعد موجة من الانشقاقات عن حزب عدالة الشعب الذي يتزعمه، وانضمام المنشقين إلى حزب جديد أسسه تلميذه السابق رفيزي رملي .

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط على أنور بسبب بطء الإصلاحات المؤسسية وتجدد التساؤلات حول التزامه بمكافحة الفساد. وكان أنور قد تولى السلطة في نوفمبر 2022 بعد أكثر من عقدين في المعارضة، مما أعاد الاستقرار السياسي للبلاد، لكن فترة ولايته تواجه الآن تحديات غير مسبوقة. وكان رفيزي رملي، الذي كان يعتبر الخليفة المحتمل لأنور، قد أعلن استقالته من حزب عدالة الشعب وترك مقعده البرلماني ليتولى قيادة حزب "برساما"، وهو حزب جديد غير معروف.

ورغم أن المنشقين هم في الغالب أعضاء عاديون أو مسؤولون محليون، فإن أعدادهم المتزايدة تثير شكوكا حول قدرة أنور على الاحتفاظ بالسلطة، خاصة إذا تفاقمت الانقسامات داخل التحالف الحاكم. ويقول المحللون إن هذه التطورات قد تدفع أنور إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، على الرغم من أن الانتخابات العامة القادمة كانت مقررة في أوائل عام 2028. من جهته، أكد حسن عبد الكريم، النائب البرلماني عن حزب عدالة الشعب والمؤيد القديم لأنور، أن الحزب أصبح "مجروحا ومصابا" بسبب عدم استجابة القادة لمخاوف الأعضاء.

وأضاف أن حزب برساما قد يحظى بدعم انتخابي كبير من الناخبين المترددين والشباب والمهتمين بالاقتصاد. وفي حال استمرار النزيف، قد يفقد أنور شرعيته كرئيس للوزراء، رغم أنه لا يزال يتمتع بأغلبية برلمانية حاليا. وترى المحللة السياسية بريدجيت ويلش أن الانقسام سيضعف فرص أنور في الفوز بولاية ثانية. هذه الأزمة تضع أنور أمام اختبار صعب في إدارة تحالفه وتحقيق الإصلاحات التي وعد بها





