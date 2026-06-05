موجة حارة شديدة تضرب مصر غدًا مع ارتفاع كبير في الرطوبة

توقعات الأرصاد الجوية لغدًا السبت 6 يونيو 2026 تشهد ذروة موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة جنوب الصعيد و38 بالقاهرة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بالحرارة.忐忑 nan expertで.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت 6 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

ويأتي الطقس غدًا في ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 38 درجة في القاهرة الكبرى، وتصل إلى 43 درجة في جنوب الصعيد، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات الضرورية للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. الظواهر الجوية المتوقعة تشمل ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، مما يزيد من الإحساس بالحرارة عن القيم المسجلة بـ 1 إلى 2 درجة مئوية.

كما يتوقع تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، particularly بين الساعة 4 و8 صباحًا. هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث حوالي 20% على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح متوقع بسرعات تتراوح بين 35 و45 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد. هبات رياح قوية محتملة بسرعات من 50 إلى 60 كم/ساعة على بعض المناطق تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر خاصة في محافظات شمال الصعيد.

كذلك من المتوقع تكون Some سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر. في ظل هذه الظروف، يوصي خبراء الأرصاد بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس particulièrement خلال ساعات الذروة بين الظهر والعصر، وعدم ممارسة الرياضة أو الأنشطة القاسية في الخارج. يجب على كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة توخي الحذر الشديد.

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد، حيث تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع الجديد، مما قد يخفف من حدة الموجة الحارة. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: في القاهرة الكبرى 38 درجة للع管理和工务省، لكن الشعور بها قد يصل إلى 40 درجة بسبب الرطوبة العالية.631 south الصعيد تصل إلى 43 درجة. السواحل الشمالية حرارة معتدلة إلى حارة نسبيًا. الغطاء السحبي والرطوبة المرتفعة والرياح النشطة هي السمات البارزة للطقس غدًا





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الطقس في مصر موجة حارة ارتفاع الرطوبة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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