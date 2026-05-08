موجة عنف في جنوب لبنان رغم محادثات التهدئة، وعفو حسام حسن يعود إلى منتخب مصر، والنائب حسين غيته يطالب بإعادة النظر في نظام المحاسبة الموحدة للكهرباء

شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، رغم محاولات التهدئة. وفي مصر، عاد نجم الدوري عفو حسام حسن إلى المنتخب استعدادًا لكأس العالم. وفي الوقت نفسه، قدم النائب حسين غيته طلب إحاطة بشأن نظام المحاسبة الموحدة للكهرباء، الذي تسبب في غضب المواطنين بسبب ارتفاع التكاليف. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غير مستقرة اليوم.

في ظل استمرار التوترات الإقليمية، شهد جنوب لبنان موجة عنيفة من الغارات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، رغم الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة.

هذه الهجمات، التي استهدفت مناطق حدودية، زادت من حدة التوتر بين الجانبين، وسط مخاوف من تصاعد الصراع. من جهة أخرى، شهد الدوري المصري لكرة القدم حدثًا بارزًا مع عودة نجمه عفو حسام حسن إلى صفوف المنتخب المصري، استعدادًا لمشاركة البلاد في كأس العالم. حيث ستحدد 180 دقيقة مصيره، وسط توقعات كبيرة من الجماهير.

في الوقت نفسه، قدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح. هذا القرار، الذي تم تطبيقه مؤخرًا، تسبب في حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بصورة مفاجئة.

أوضح النائب في طلب الإحاطة أن تطبيق سعر موحد 2.74 جنيه للكيلووات على العدادات الكودية أدى إلى تحميل آلاف الأسر أعباء مالية إضافية تفوق قدرتها على التحمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة. مشيرًا إلى أن تداعيات القرار ظهرت بشكل واضح في عدد من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، من بينها مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة.

وأكد أن العديد من المواطنين تفاجأوا بفواتير مرتفعة لا تتناسب مع حجم استهلاكهم الفعلي، رغم أن أغلبهم من محدودي ومتوسطي الدخل ويعتمدون على استهلاك منزلي بسيط. مشددًا على أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعير خدمة، بل تحولت إلى عبء يومي جديد يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.

التزموا بإجراءات الدولة لتقنين أوضاعهم، وسددوا الرسوم المطلوبة وتحملوا تكاليف التحول إلى المنظومة الرسمية، إلا أنهم تفاجأوا بفرض تكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاجتماعية، ما خلق حالة من الشعور بعدم العدالة. أضاف أن الأزمة تفاقمت مع ظهور ما وصفه بـ«المديونيات المفاجئة» عند شحن العدادات، إذ تعرض عدد من المواطنين لخصومات كبيرة من أرصدة الشحن نتيجة فروق محاسبية مرتبطة بالنظام الجديد، دون وجود توعية مسبقة أو إخطار واضح بآلية احتساب تلك الفروق، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك وغضب بين المواطنين.

وتساءل النائب حسين غيته عن فلسفة التعامل مع العدادات الكودية، موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيقها كان تنظيم الاستهلاك وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية قد تدفع البعض للعزوف عن الاستمرار في المنظومة الرسمية. وطالب النائب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تحميل الأسر أعباء لا تستطيع تحملها.

وطالب الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، أبرزها أسباب تطبيق سعر موحد على جميع أصحاب العدادات الكودية دون وجود تدرج في المحاسبة، وما إذا كانت قد تمت دراسة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على القرار قبل تطبيقه، إلى جانب تفسير ظهور المديونيات المفاجئة لدى المواطنين، والإجراءات التي تعتزم وزارة الكهرباء اتخاذها لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، فضلًا عن إمكانية العودة إلى نظام أكثر عدالة يراعي طبيعة الاستهلاك والبعد الاجتماعي. وفي سياق آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غير مستقرة اليوم، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وسط درجات حرارة متوسطة.

حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية في القاهرة، بينما قد تشهد بعض المناطق الجنوبية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غارات إسرائيلية جنوب لبنان عفو حسام حسن منتخب مصر نظام المحاسبة الموحدة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقعات الأبراج وحظك اليوم 12-12: تجنب الكذب.. وموقف محرج لهذا البرجتوقعات الأبراج وحظك اليوم 12 12 تجنب الكذب وموقف محرج لهذا البرج | مصراوى

Read more »

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة - اليوم السابعتقام اليوم الأحد 12 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم

Read more »

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبلقطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبل | مصراوى

Read more »

الأهلي يتعادل أمام الزمالك 12/12 في ختام دوري المحترفين لليد | قناة صدى البلدالأهلي يتعادل أمام الزمالك 12/12 في ختام دوري المحترفين لليد

Read more »

دعاء اليوم 12 من رمضان 2024 ردد ادعية 12 رمضان 1445 قوية – اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنادعاء اليوم 12 من رمضان 2024 - ردد ادعية 12 رمضان 1445 قوية – اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنا..

Read more »

قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيلقائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

Read more »