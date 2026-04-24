مودرن سبورت يذل الإسماعيلي بثنائية نظيفة في الدوري المصري

فوز مستحق لمودرن سبورت على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من مجموعة الهروب من الهبوط، مما زاد من معاناة الدراويش في صراعهم للبقاء في الدوري.

شهد ستاد الإسماعيلي ة مساء الجمعة مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري المصري الممتاز، جمعت بين فريقي الإسماعيلي و مودرن سبورت .

انتهت المباراة بفوز مستحق لمودرن سبورت بنتيجة 2-0، مما زاد من معاناة الدراويش في صراعهم للبقاء في الدوري. بدأ مودرن سبورت المباراة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 14، ولكن بطريقة غير متوقعة. حيث ارتكب محمد عمار، مدافع الإسماعيلي، خطأً فادحًا أدى إلى إيداع الكرة في مرماه إثر رأسية غير دقيقة بعد ركلة حرة مباشرة نفذها فريق مودرن سبورت. هذا الهدف المبكر منح مودرن سبورت دفعة معنوية كبيرة، بينما ألقى بظلال من الإحباط على لاعبي الإسماعيلي.

حاول أصحاب الأرض بكل قوة العودة إلى المباراة في الشوط الأول، وقدموا بعض المحاولات الهجومية الجيدة، ولكنها افتقرت إلى اللمسة الأخيرة والتركيز اللازمين لتحويلها إلى أهداف. الدفاع الصلب لمودرن سبورت، بالإضافة إلى تألق حارس المرمى، حال دون تمكن الإسماعيلي من اختراق حصونه. وبالتالي، انتهى الشوط الأول بتقدم مودرن سبورت بهدف نظيف، مما وضع الإسماعيلي في موقف صعب للغاية. ومع بداية الشوط الثاني، ازدادت الأمور تعقيدًا على الإسماعيلي، حيث تعرض لاعبه خالد النبريصي للطرد في الدقيقة 58.

جاء الطرد بعد تدخل قوي من النبريصي على لاعب مودرن سبورت، مما استدعى حكم المباراة للعودة إلى تقنية الفيديو «VAR» للتأكد من صحة القرار. وبعد مراجعة الإعادة، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه النبريصي، ليضطر الإسماعيلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين. هذا الطرد كان بمثابة الضربة القاضية لأمال الإسماعيلي في العودة إلى المباراة، حيث أصبح من الصعب عليهم مجاراة مودرن سبورت الذي استغل النقص العددي بشكل كامل.

حاول الإسماعيلي الحفاظ على تركيزه وتقليل الخسائر، ولكن مهمتهم أصبحت أكثر صعوبة في ظل غياب أحد اللاعبين الأساسيين. في المقابل، استغل مودرن سبورت النقص العددي في صفوف الإسماعيلي لشن هجمات متواصلة على مرمى الدراويش، وكاد أن يضاعف النتيجة في عدة مناسبات. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 91، تمكن أرنولد إيبا، مهاجم مودرن سبورت، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المباراة بشكل نهائي.

جاء الهدف إثر كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، حيث استغل إيبا الارتباك في دفاع الإسماعيلي وسدد الكرة بقوة في الشباك. هذا الهدف أنهى آمال الإسماعيلي في العودة، وأعلن عن فوز مستحق لمودرن سبورت بنتيجة 2-0. وبهذا الفوز، رفع مودرن سبورت رصيده إلى عدد معين من النقاط في جدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند عدد معين من النقاط، مما يزيد من خطر هبوطه إلى الدرجة الأولى.

المباراة كانت مليئة بالإثارة والندية، وشهدت العديد من اللحظات الحاسمة، ولكن في النهاية، تمكن مودرن سبورت من حسمها لصالحه بفضل أداءه الجيد واستغلاله لأخطاء الإسماعيلي. من المتوقع أن يكون لهذا الفوز تأثير كبير على معنويات لاعبي مودرن سبورت، بينما سيحتاج الإسماعيلي إلى العمل بجد أكبر في المباريات القادمة لتحسين مستواه وتجنب الهبوط





