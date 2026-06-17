موديلات 2027 الجديدة في السوق المصري: ديفسك Any 5 Plus وشيري تيجو 7 تتصدران المشهد بمواصفات متطورة وأسعار تنافسية

تستعرض المقالة موديلات سيارات جديدة موديل 2027 المتاحة في السوق المصري، مع التركيز على سيارتي ديفسك Any 5 Plus وشيري تيجو 7.的不满 she provides detailed specifications, safety features, engine performance, fuel capacity, and pricing for both models. كما تتطرق المقالة إلى اتجاهات السوق Toward electrification and hydrogen technologies, citing Lotus as an example. توضح أهمية استقرار السوق المصري في جلب هذه الموديلات وتلبية طلبات المستهلكين للسيارات الحديثة.

يشهد سوق ال سيارات المصري توافرا ملحوظا للعديد من الإصدارات الجديدة موديل 2027 ، حيث تسعى الشركات العالمية والمحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة ل سيارات تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة التي تواكب مستقبل صناعة ال سيارات .

وتبرز في هذا الإطار طرازات مثل شيري تيجو 7 و ديفسك Any 5 Plus، اللتين تنتميان لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتميزان بتصميمات عصرية ومحركات متطورة تلبي طموحات المستهلك المصري. بالإضافة إلى ذلك، تخطط علامات تجارية أخرى مثل لوتس لإطلاق خيارات جديدة تعتمد على التقنيات الهيدروجينية والهجينية، مما يعكس تحولا ملحوظا في استراتيجيات السوق تجاه حلول التنقل المستدام.

وقد شهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة استقرارا نسبيا بعد تقلبات سابقة، مما ساهم في جذب شركات السيارات لعرض موديلاتها الحديثة بأسعار تنافسية. تتميز سيارة ديفسك Any 5 Plus موديل 2027 بمجموعة متكاملة من وسائل الأمان والرفاهية. تشمل أنظمة الأمان فرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسائد هوائية للسائق والراكب والجانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات الركن، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

من الناحية الميكانيكية، تعتمد السيارة على محرك سعة 1500 سي سي ينتج قوة 214 حصانا، مع عزم دوران 330 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 60 لتر، وبطارية كهربائية سعة 25.3 كيلوواط/ساعة، متصلة بعلبة تروس أوتوماتيكية. يبلغ سعر النسخة الوحيدة المتاحة مليونا وأربعا وتسعين ألف جنيه مصري، مما يضعها في فئة السيارات المتوسطة إلى الفاخرة. أما سيارة شيري تيجو 7 موديل 2027 فتباع في فئتين بسعرين مختلفين.

تبدأ الأسعار من مليون عشرة آلاف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى مليون وثمانين ألف جنيه للفئة الثانية. من حيث المواصفات، تمتلك السيارة محركا سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وخزان وقود 57 لترا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية. تحتوي على أنظمة أمان مشابهة لسيارة ديفسك Any 5 Plus، مثل نظام ABS ووسائد هوائية متعددة وEBD وحساسات الركن وESP ونظام إيموبليزر.

يعكس تواجد هاتين السعوديتين في السوق المصري توجه الشركات الصينية لتعزيز حصتها في منطقة الشرق الأوسط عبر تقديم سيارات بقيمة مادية جيدة ومواصفات تنافسية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوق السيارات المصري موديل 2027 ديفسك Any 5 Plus شيري تيجو 7 سعر ومواصفات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«تكافل وكرامة» يرتفع إلى 55 مليار جنيه.. كيف تستفيد 4.7 مليون أسرة منه؟كشف تقرير الموازنة 2026 2027 عن زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 55 مليار جنيه لتغطية 4 7 مليون أسرة ضمن خطة تعزيز الحماية الاجتماعية - الوطن

Read more »

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدةوداعًا للكهرباء ومرحبًا بقوة التيربو: جيپ تعيد طرازي 'Trailhawk' و'Overland' لشاسيه جراند شيروكي لعام 2027

Read more »

اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية توصي بتأجيل الدورة 42 إلى 2027أوصت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي بتأجيل إقامة الدورة الثانية والأربعين للمهرجان إلى عام 2027؛ معتبرة أن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم دورة

Read more »

فتح باب التقدُّم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدراسية للوافدين 2026-2027أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فتح باب التقدُّم لمنحته الدراسية للطلاب الوافدين للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ...

Read more »

سوق السيارات المصري يستعد لاستقبال موديلات 2027: DSC i5 SUV كخيار جديد متكاملإعلان عن توفر سيارات DSC i5 موديل 2027 في السوق المصري، مع تسليط الضوء على مواصفاتها التقنية، مزايا الأمان، trim السعر ومزاياها التنافسية ضمن فئة السيارات الكهربائية والهجينة.

Read more »

الأعلى للشئون الإسلامية: فتح باب التقدم للمنحة الدراسية للطلاب الوافدينأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فتح باب التقدُّم لمنحته الدراسية للطلاب الوافدين للعام الدراسي 2027/2026م، وذلك في إطار اهتمامه برعاية الطلاب الوافدين الدا

Read more »