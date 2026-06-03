موديلات 2026 الجديدة في سوق السيارات المصري: بروتون ساجا وهيونداي اكسنت RB بأسعار تبدأ من 599 ألف جنيه

تستعرض المقالة أبرز السيارات الجديدة موديل 2026 المتوفرة في السوق المصري، مع التركيز على مواصفات وأسعار سيارتي بروتون ساجا وهيونداي اكسنت RB، وت situate هذه الطرازات ضمن مسار استقرار السوق وزيادة الطلب على التكنولوجيا وال экономиادية.

يشهد سوق السيارات المصري حالياً حضوراً ملحوظاً لإصدارات جديدة من موديلات عام 2026، حيث تسعى الشركات العالمية والمحلية إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين المصريين على سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، مما يعكس توجه السوق نحو مستقبل أكثر ذكاء وربطاً بالتطورات العالمية في صناعة السيارات .

وتأتي هذه الت launches في وقت تستقر فيه أسواق السيارات نسبياً بعد فترة من التقلبات، مما يتيح للمشترين خيارات أوسع وميزات أفضل. من أبرز الموديلات التي ظهرت مؤخراً هي سيارة بروتون ساجا موديل 2026، وهي تنتمي لفئة السيارات السيدان وتستهدف العائلات والشباب الباحثين عن اقتصادیة في التشغيل وراحة في القيادة. تعتمد السيارة على محرك سعة 1300 سي سي يولد قوة 95 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 120 نيوتن/متر، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية.

من حيث الأداء، تحتاج السيارة إلى 5.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وخزان وقود بسعة 40 لتراً. وتتوفر في السوق المصري بثلاث فئات أسعارية: الفئة الأولى بسعر 599 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 649 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى بسعر 670 ألف جنيه. أما هيونداي اكسنت RB موديل 2026، فهي أيضاً من فئة السيارات السيدان لكنها تقدم أداءً أقوى ومحركاً أكبر. تعتمد على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصاناً، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية.

تصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة وتسارعها من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر وقود لكل 100 كم، وخزان وقود سعة 43 لتراً. تتوفر هيونداي اكسنت RB بأربع فئات في السوق المصري: الفئة الأولى بسعر 729 ألف جنيه، الثانية بسعر 759 ألف جنيه، الثالثة بسعر 800 ألف جنيه، والرابعة بسعر 839 ألف جنيه. وتشير التقارير إلى أن هذه الطرازات تتميز بتصميم حديث ومزايا أمان وتقنيات راحة تناسب المستهلك المصري





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