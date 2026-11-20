جوزيه مورينيو يرد على الجدل حول فينيسيوس جونيور ويؤكد أن جميع لاعبي ريال مدريد يخضعون للمنافسة على التشكيل الأساسي أمام سيلتا فيجو.

أكد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ، مدرب ريال مدريد ، أن جميع اللاعبين يخضعون للمنافسة الشديدة على الأماكن في التشكيل الأساسي للفريق، مشيراً إلى عدم وجود أي اسم مضمون للعب بين صفوف الملكي. وجاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد استعداداً للمباراة المقرر إقامتها غدٍ السبت في العاشرة مساءً على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني ضد فريق سيلتا فيجو.

مورينيو يرد على الجدل حول فينيسيوس جونيور

ركز مورينيو حديثه على الملف الساخن الدائر حول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، معلناً أن الفريق يتطلع لرؤية أفضل نسخة من اللاعب في المرحلة المقبلة التي تتطلب جهداً كبيراً في ثلاث بطولات مختلفة تشمل كأس السوبر الإسباني. وشدد المدرب البرتغالي على أنه لا يهم ما إذا كان فينيسيوس سيبدأ المباراة من بين الدكة أو سيحتل مقاعد البدلاء أو حتى سيبقى في المدرجات، مؤكداً أن الأمر لا ينبغي أن يكون محل جدل.

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استنكر مورينيو حجم النقاش المحيط باللاعب، موضحاً أن الأمور قد تغيرت فجأة من اعتبار اللاعب مشكلة قبل أسابيع قليلة إلى مناقشة حضوره الأساسي بعد تسجيله هدفاً مع منتخب البرازيل. وأكد دعمه الكامل لفنيسيوس، واصفاً إياه بلعبة مذهل يحتاجه الفريق ويشكل جزءاً مهماً من المجموعة، مشدداً على أن اللاعبين الشباب لا يزالون بحاجة إلى التطور ولا ينبغي تحميلهم ثقل الماضي.

التحضير لمواجهة سيلتا فيجو والتحركات القادمة

وصف جوزيه مورينيو مباراة سيلتا فيجو بأنها مهمة للغاية بالنسبة لريال مدريد، مشيداً بأن الفريق الغاليسي يمتلك إمكانات أكبر بكثير مما يعكسه موقعه الحالي في جدول الترتيب. وأشار إلى أن سيلتا فيجو يتلقى عددًا قليلاً جداً من الأهداف بفضل تنظيمه الدفاعي الجيد، متذكراً انتصاره على ريال مدريد في الموسم الماضي، رغم أن مشاركته في البطولة الأوروبية كلفته بعض النقاط سابقاً.

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تحدث المدرب عن تجربة الفريق الأخير خارج أرضه، موضحاً أن ريال مدريد ابتعد عن ملعب برنابيو خلال الجولات الماضية وقدم أداءً جيداً، مما يعزز ثقته في القدرة على الحصول على نتيجة إيجابية في الجولة القادمة. وأكد أن المرحلة الحالية في فصل الشتاء تتطلب تركيزاً عالياً وجاهزية كاملة للتعامل مع ضغوط المباريات المتتالية التي تنتظر الفريق في المستقبل القريب.

إندريك وأردا جولر ومصلحة النادي فوق الجميع

فيما يتعلق بالمهاجم البرازيلي الشاب إندريك، أكد مورينيو أن مصلحة ريال مدريد تأتي قبل أي اعتبارات فردية أو رغبات اللاعبين ووكلائهم. وأشاد بالأداء الذي يقدمه إندريك، معرباً عن مودته الكبيرة للاعب وحاجته إليه، مشيراً إلى أن قرارات إدارة النادي والجهاز الفني مدروسة جيداً وتعرف الأهمية القصوى للمهاجم الشاب في خطط المستقبل.

وعن تطور التركي أردا جولر، رفض مورينيو نسب الفضل إلى نفسه وحده، مؤكداً أن ما يقدمه اللاعب نتاج تطور طبيعي ومهني. ووصف جولر بأنه ينتقل من مرحلة الصبي إلى الرجل، ومن موهبة استثنائية إلى لاعب قادر على تقديم أشياء لم يكن يفعلها في السابق، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التطور هو ما يسعى إليه المدربون دائماً.

الجدول المزدوج والاعتماد على عمق التشكيلة

تحدث مورينيو عن الضغط الناتج عن الجدول المزدوج للمباريات، حيث يخوض ريال مدريد ثلاث مواجهات خلال ثمانية أيام قبل دخول مرحلة جديدة تضم مواجهة أرسنال. وأوضح أن هذا الازدحام في الأجندة يفرض عليه الاعتماد على جميع عناصر الفريق والتشكيلة العميقة بدلاً من استنزاف مجموعة محددة من اللاعبين.

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أكد المدرب البرتغالي أن أحدًا لم يشكُ إليه حتى الآن من الشعور بالإرهاق الجسدي أو النفسي، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابياً على لياقة اللاعبين وجاهزيتهم للتعامل مع المتطلبات القادمة. وأشار إلى أن وجود 23 لاعباً أو أكثر في التشكيلة يعني حتماً أن بعضهم سينتهي به الأمر في المدرجات، مشيداً بالبيئة التنافسية التي يسعى لخلقها داخل الفريق لضمان الاستمرارية في المسابقات الثلاث.