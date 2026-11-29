انتقد جوزيه مورينيو بشدة قرارات الحكم بعد خسارة ريال مدريد 2-1 أمام ألافيس، مما أثار جدلاً حول طرد بيلينغام وتسليم الوصافة لأتلتيكو مدريد.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن خسارة مفجئة أمام نادي ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في مباراة جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق الملكي. جاء هذا الهزيمه في مباراة شهدت أحداثاً مثيرة وقرارات جدلية، وعلى رأسها طرد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الثامنة والثمانين، وهو الحدث الذي أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة ومكانة الفريق في ترتيب الدوري.

انتقادات مورينيو القاسية للحكم والطرد

انتقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الحكم سوتو غراتو، الذي أشرف على إدارة المباراة، بشدة وسخر من قراراته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء. وأشار مورينيو إلى نمط متكرر في قرارات الطرد التي يتخذها هذا الحكم ضد نجوم الريال، قائلاً إن الحكم طرد كيليان مبابي قبل موسمين، ثم طرد فينيسيوس جونيور العام الماضي، والآن يقوم بطرد جود بيلينغهام. واستكمل المدرب المعروف بلقب سبيشيال وان ساخراً من الموقف، متسائلاً عما إذا كان سيتم طرد حارس المرمى تيبو كورتوا في الموسم القادم، مما يعكس سخطه الكبير على التحكيم.

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موقف مورينيو بشأن ركلة الجزاء المجهولة

تحدث مورينيو بشكل مفصّل عن ركلة جزاء لم تُحتسب لصالح فريقه، مؤكداً أن اللاعب جود بيلينغهام أخبره بشكل قاطع بأن الركلة صحيحة. أوضح المدرب أنه شاهد اللقطة على جهاز آيباد من مقاعد البدلاء ووجدها مشكوكاً فيها في ظاهر الأمر، لكنه يثق تماماً بكلام اللاعب الذي صرح بعد المباراة تعرضه للعرقلة. وصرح مورينيو بأنه عندما يؤكد اللاعب تعرضه للعرقلة، فإن المدرب لا يمتلك خياراً سوى تصديقه، رغم شعوره الشخصي بأن سقوط بيلينغهام قد يكون مبالغاً فيه.

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طرد بيلينغهام ونداء الصحافة للكف عن القصص

أعلن الحكم عن طرد جود بيلينغهام بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار)، معتبراً أن اللاعب كان يدعي السقوط. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، طالب مورينيو الصحافة ووسائل الإعلام بالكف عن اختلاق روايات جديدة حول نجوم الفريق بعد الهزيمة. شدد المدرب على أن الصحافيين يمتلكون قصصاً جاهزة عن فيني أو أردا غولر، وأمرهم بالحديث عن الهزيمة وتحليلها بمسؤولية تقع على عاتقه، بدلاً من السعي لإيجاد ذرائق أو قصص جديدة للتعليق عليها حتى يوم الأربعاء المقبل.

تأثير الهزيمة على ترتيب الجدول والتحديات القادمة

أدت هذه الخسارة إلى تداعيات كبيرة على ترتيب الدوري الإسباني، حيث تخلّى ريال مدريد عن وصافة الترتيب لصالح نادي أتلتيكو مدريد، ليسجل الفريق الملكي استقراره في المركز الثالث. الآن، يستعد ريال مدريد لمواجهة صعبة أمام مضيفه نادي ريال سوسيداد في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، وذلك يوم الأربعاء المقبل. سيحاول الفريق الملكي استعادة عافيته والتركيز على الفوز لكسب المجد مجدداً بعد هذا السقوط المفاجئ وغير المتوقع أمام ألافيس.