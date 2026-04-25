موسى: مصر لم تتأخر عن الأشقاء العرب.. وكبير: تصريحات نتنياهو عن الشرق الأوسط الجديد هراء

أكد الإعلامي أحمد موسى على عمق العلاقات المصرية العربية واستعداد مصر الدائم لتقديم الدعم للأشقاء، بينما انتقد اللواء أسامة كبير تصريحات نتنياهو حول الشرق الأوسط الجديد، مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العلاقات التي تربط مصر بأشقائها العرب عميقة ومتينة للغاية، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوانَ يومًا عن الاستجابة للمطالب العربية، بل سعت دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم.

وأوضح موسى أن مصر بادرت بالسؤال عن الاحتياجات العربية وقامت بتلبيتها بشكل كامل، مؤكدًا أن المستقبل سيحمل معه كشفًا عن تفاصيل هذه الجهود. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن الحفاوة والترحيب اللذين استقبلا بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة قبرص يوم الجمعة الماضية يستحقان الفرح والاعتزاز.

وعلّق موسى على لقطة دخول الرئيس السيسي إلى قاعة المؤتمرات في قمة قبرص، قائلاً إن جميع الرؤساء كانوا ينتظرون وصوله، ورئيس قبرص ورؤساء الدول الأوروبية كانوا واقفين تقديرًا واحترامًا له. وأشار إلى أن هناك من يسعى إلى التقاط لقطات مثيرة للجدل، لكن الرئيس السيسي لم يتجاهل الإعلام، بل حظي باستقبال حافل ولقاءات مهمة. وأوضح أن هناك قادة كانوا ينتظرون كلمة الرئيس السيسي نظرًا لأهمية توقيتها، مؤكدًا أن كل رئيس له جدول زمني محدد لإلقاء كلمته، وأن البعض يغادر بعد ذلك.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب في كلمته باتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الدول العربية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي. وأردف موسى أن الرئيس السيسي قدم رؤية مصرية واضحة وثاقبة، مؤكدًا أنه لو استمعنا إلى كلام الرئيس السادات في عام 1978 لما وصلنا إلى الوضع الحالي. ودعا إلى الاستماع إلى كلام الرئيس السيسي لأنه يستند إلى رؤية مستقبلية عميقة.

وفي سياق منفصل، انتقد اللواء أسامة كبير تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما أسماها «الشرق الأوسط الجديد»، واصفًا إياها بـ«الهراء». وأشاد اللواء أسامة كبير بالقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أنها نموذج في الشرف والقتال. وأكد أن مصر لن تتنازل عن ذرة واحدة من أراضيها. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل محاولات مستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي.

وشدد على أن مصر لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنها ستدافع عن أمنها القومي بكل قوة. وأضاف أن القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد يتربص بأمن مصر والمنطقة. كما تطرق الإعلام إلى أحوال الطقس، حيث حذرت الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر يوم الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالرمال والأتربة على مختلف المحافظات. ودعت الأرصاد إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وفي أخبار أخرى، احتفل مطار القاهرة الدولي بعيد تحرير سيناء، حيث تم توزيع الورود والشيكولاتة على المسافرين. كما تناولت الأخبار تفاصيل أطول إجازة في عام 2026 وعطلة عيد الأضحى، بالإضافة إلى قراءة في رسائل الرئيس السيسي في خطاب تحرير سيناء. وفي عالم الرياضة، كشف سلوت تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة مع ليفربول قبل الرحيل، كما سجل كريستال بالاس هدفًا «غير أخلاقي» أمام ليفربول





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines