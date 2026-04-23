موسم السياحة الصيفية في مصر: انتعاش واعد وتحديات عالمية

يشهد القطاع السياحي المصري انتعاشًا ملحوظًا مع ارتفاع نسب الإشغال الفندقي، لكنه يواجه تحديات عالمية مثل نقص وقود الطائرات وأزمة مضيق هرمز. خبراء السياحة يقترحون حلولًا لتعزيز النمو المستدام.

يشهد القطاع السياحي ال مصر ي انتعاشًا ملحوظًا، حيث يعتبر الموسم الصيفي جزءًا حيويًا من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد. صرح الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري ال سياحة بجنوب سيناء، بأن نسب الإشغال الفندقي تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حيث تتراوح بين 80% و90% في العديد من المدن السياحية ال مصر ية.

وقد لفت إلى الإشادة الواسعة التي حظي بها القطاع السياحي المصري من قبل التقارير الدولية ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام العالمية، مشيرًا بشكل خاص إلى تقرير البنك الدولي الذي سلط الضوء على نجاح مصر في تنفيذ سياسات تطوير السياحة. هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية السياحية، وتنويع المنتجات السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

ومع ذلك، يواجه هذا النمو تحديات عالمية متزايدة، أبرزها نقص وقود الطائرات وارتفاع أسعاره بشكل كبير، وهو ما يهدد بتقليص الرحلات الجوية وإلغاء العديد منها. تعود هذه المشكلة إلى اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية وتوقف حركة الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر من خلاله حوالي 20% من إجمالي حجم التجارة. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على حركة الطيران العالمية ويضع ضغوطًا إضافية على القطاع السياحي.

السياحة الأوروبية تمثل الركيزة الأساسية للقطاع السياحي المصري، حيث تشكل النسبة الأكبر من السياحة الوافدة إلى البلاد. ومع ذلك، تعتمد أوروبا بشكل كبير على دول الخليج العربي في توفير احتياجاتها من وقود الطائرات، مما يجعلها عرضة للتأثر بأي اضطرابات في إمدادات الطاقة في المنطقة. هذا الاعتماد أدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي العالمي من وقود الطائرات، مما فاقم الأزمة الحالية.

في هذا السياق، اقترح الدكتور عبد اللطيف ضرورة التوسع في الحملات الترويجية السياحية لاستهداف أسواق جديدة وواعدة، مثل دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. وأكد على أهمية تطوير برامج سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الثقافية الغنية والتجارب الشاطئية الممتعة، وذلك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح السياحية. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تعزيز التنسيق مع دولة ليبيا الشقيقة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتوفير وقود الطائرات، مما سيساهم في تخفيف الضغوط على القطاع السياحي وتأمين إمدادات مستدامة من الوقود.

كما شدد على أهمية المشاركة الفعالة في البورصات السياحية العالمية وتبني أفكار مبتكرة وغير تقليدية في الترويج للمنتجات السياحية المصرية. ولتحقيق النمو المستدام في القطاع السياحي، دعا الدكتور عبد اللطيف إلى دعم الطيران العارض (الشارتر) وتقديم تسهيلات أكبر في رسوم الهبوط، وذلك لتشجيع شركات الطيران على زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر. كما أكد على أهمية تنشيط السياحة الداخلية من خلال تقديم برامج سياحية تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة.

وتوقع أن يشهد الموسم السياحي الصيفي نموًا ملحوظًا في حال تم حل أزمة مضيق هرمز وعودة الاستقرار إلى إمدادات الطاقة العالمية. وأشار إلى أن مصر تتمتع بعوامل جذب سياحي قوية، مثل الأمن والاستقرار السياسي والتنوع الكبير في المقاصد السياحية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي يدفع الصناعة المصرية لمزيد من النمو رغم التحديات، وأن تراجع أسعار الذهب عالميًا قد يؤثر إيجابًا على القدرة الشرائية للسياح.

وفي الختام، أكد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرار النمو في القطاع السياحي المصري وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها البلاد





