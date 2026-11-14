موسى مصطفى موسى: تنظيم التعدين في أسوان يحقق عائدًا للدولة ويعالج أزمة معيشية

رئيس حزب الغد يشرح آليات تحويل التنقيب غير الرسمي في جنوب مصر إلى نشاط قانوني يحمي أرزاق الأسر ويراعي سيادة الدولة على الثروات الطبيعية.

أكد المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد ، أن التوجهات السياسية والدولية الحالية لمعالجة أزمة العاملين في مجال التعدين غير المنظم بجنوب مصر، تعكس استراتيجية وطنية دقيقة تعالج الملفات المجتمعية والاقتصادية من خلال حلول متوازنة تراعي مصالح المواطنين.

وأوضح موسى مصطفى موسى أن هذه التحركات المستمرة تهدف إلى وضع حل شامل لأزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، والذين يُعرفون إعلاميًا باسم "الدهابة"، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لمعالجة هذه الملفات المعقدة بتوازن يحفظ حقوق المواطنين ويحمي ثروات الدولة الطبيعية في آن واحد.

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تحول النشاط من غير رسمي إلى اقتصاد منظم

تؤكد التوجيهات الرئاسية الصادرة حول هذه القضية أن الحل الحقيقي لا يكمن في المواجهة أو الاحتواء المؤقت لظاهرة التنقيب غير المشروع، بل في إعادة تنظيم هذا النشاط وتحويله من اقتصاد غير رسمي إلى نشاط منضبط يحقق عائدًا ملموسًا للدولة.

ويؤكد رئيس حزب الغد أن الانتقال من الخوف على مصادر الرزق إلى العمل تحت مظلة القانون يمثل تحولًا مهمًا في التعامل مع هذا الملف، إذ يتيح للعاملين فرصة ممارسة نشاطهم وفق ضوابط واضحة، ويمنح الدولة القدرة على الرقابة والإشراف وضمان حقوقها، فضلًا عن الحد من عمليات التهريب والاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية.

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مبادرة وطنية لتنظيم أنشطة التعدين في الجنوب

وأضاف أن الاتفاق الذي جرى بحثه بمشاركة ممثلي القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، واتحاد القبائل والعائلات المصرية، يعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والكيانات المجتمعية في الوصول إلى حلول عملية للقضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن أبناء جنوب مصر، وهم من سكان مناطق مثل أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، وأن توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم يجب أن يكون حاضرًا في أي رؤية لتنمية المناطق الحدودية.

وأكد أن حماية الأمن القومي وصون الثروات الطبيعية لا يتعارضان مع الحفاظ على مصالح المواطنين، بل يكمل كل منهما الآخر، واختتم بالتأكيد على أهمية سرعة استكمال التفاصيل التنفيذية للآلية المقترحة بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

العدالة الاجتماعية أولوية في الجمهورية الجديدة

من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة التنقيب في جنوب مصر تعكس انحياز القيادة السياسية الواضح للمواطن البسيط، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية مصادر رزق آلاف الأسر.

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ومشددًا على أن تدخل الرئيس لحل هذه الأزمة يحمل رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن يأتيان في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه ليست مجرد أزمة تتعلق بالتنقيب عن الذهب.

كما أوضح أبو العينين أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب من شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من مواردها الطبيعية.

وأعتبر النائب محمد أبو العينين أن قوة الدولة الحقيقية تتجلى في قدرتها على حماية حقوق مواطنيها وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء والتنمية، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق انفراجة حقيقية ومستدامة لأزمة العاملين في هذا المجال.