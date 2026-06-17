موسم الصيف السينمائي: أفلام جديدة تحتل الصدارة وتنافس قوية

تستمر دور العرض السينمائية في استقبال أفلام جديدة مع دخول موسم الصيف، حيث يتصدر فيلم الكلاب السبعة شباك التذاكر محققا إيرادات ضخمة، بينما تشهد المنافسة حضورا لافتا لأعمال متنوعة.

مع دخول موسم الصيف ، بدأت دور العرض السينمائية في استقبال أفلام جديدة، تضاف إلى ال أفلام المتنافسة منذ موسم عيد الأضحى. فكانت البداية الأسبوع الماضي بفيلم الكراش، تبعه طرح فيلم القصص أمس من إخراج أبو بكر شوقي وبطولة نيللي كريم وأمير المصري.

وتستقبل دور العرض خلال الفترة المقبلة مجموعة أخرى من الأفلام، أولها صقر وكناريا إخراج حسين المنباوي وبطولة محمد إمام وشيكو والمقرر طرحه 25 يونيو الحالي، يليه شمشون ودليلة إخراج رؤوف السيد وبطولة أحمد العوضي ومي عمر والمقرر طرحه يوم 8 يوليو، ثم ابن مين فيهم يوم 9 يوليو من إخراج هشام فتحي وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ثم فيلم محمود التاني إخراج عبد العزيز النجار وبطولة كزبرة وأحمد غزي يوم 22 يوليو.

ورغم مرور 3 أسابيع على انطلاق موسم الأضحى، إلا أن صدارة شباك التذاكر لا تزال محسومة لفيلم الكلاب السبعة، حيث حقق أول أمس مليونا و896 ألف جنيه بما يوازي 11 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 22 يوما إلى 177 مليونا و30 ألف جنيه بما يوازي مليون و198 ألف تذكرة. ووصلت إيراداته بالدولار على مستوى العالم العربي إلى 17 مليونا و214 ألف دولار بما يوازي مليونين و206 آلاف تذكرة، وذلك بحسب المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

وبهذا يحتل الفيلم المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، متقدما على أفلام الفيل الأزرق 2 والشاطر وكيرة والجن والحريفة 2 وبيت الروبي والمشروع X. ويفصل بينه وبين صاحب المركز الثالث سيكو سيكو حوالي 7 ملايين و915 ألف جنيه، حيث حقق سيكو سيكو وقت عرضه العام الماضي 185 مليونا و215 ألف جنيه. الفيلم من قصة تركي آل شيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز وتارا عماد وساندي بيلا وسيد رجب والفنان السعودي ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي ونجم بوليوود سلمان خان وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت وجيانكارلو إسبوزيتو وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم إذما محققا مليونا و85 ألف جنيه بما يوازي 6 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 22 يوما إلى 35 مليونا و631 ألف جنيه بما يوازي 221 ألف تذكرة. الفيلم يشارك في بطولته أحمد داود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي وحمزة دياب وجاسيكا حسام الدين، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق تحمل نفس الاسم، ويعتبر الفيلم أولى تجارب محمد صادق الإخراجية، وإنتاج محمد حفظي وهاني أسامة.

وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تماما ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة. وفي المركز الثالث جاء فيلم الكلام على إيه محققا 880 ألف جنيه بما يوازي 5 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 35 يوما إلى 77 مليونا و441 ألف جنيه بما يوازي 508 آلاف تذكرة.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي يتناول حكاية أربعة أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة. الفيلم من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي وبطولة سيد رجب وانتصار ومصطفى غريب وأحمد حاتم ودنيا سامي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وخالد كمال وآية سماحة.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم الكراش وهو الفيلم الثاني الذي ينافس به الفنان أحمد داود في هذا الموسم، محققا 532 ألف جنيه بما يوازي 3 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أيام عرض إلى 4 ملايين و310 آلاف جنيه بما يوازي 28 ألف تذكرة. الفيلم من إخراج محمود كريم ويشارك في بطولته أحمد داود وميرنا جميل وباسم سمرة وشيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حيث يستكشف فكرة الحب من النظرة الأولى والتحديات التي يواجهها العشاق.

وتركز القصة على علاقة غير متوقعة بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، وما يبدأ كلقاء عابر يتحول سريعا إلى سلسلة من المواقف الكوميدية. واستقر في المركز الخامس والأخير فيلم أسد محققا 371 ألف جنيه بما يوازي ألفي تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 35 يوما إلى 80 مليونا و758 ألف جنيه بما يوازي 531 ألف تذكرة.

وتدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يتناول قصة أسد، العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة، مما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده. ومع تصاعد الأحداث وسلبه أغلى ما يملك، يتحول الصمت إلى ثورة غضب، ليجد نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد، بينما تمتد تداعيات معركته لتطرح تساؤلات حول مصير العبودية في البلاد خلال تلك المرحلة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وكامل الباشا وإسلام مبارك وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش. يستمر الموسم الصيفي في تقديم تنوع كبير في الأفلام المصرية، ما بين الكوميديا والرومانسية والدراما التاريخية، مما يمنح الجمهور خيارات متعددة ويدعم صناعة السينما التي تشهد منافسة قوية على شباك التذاكر. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من الإثارة مع طرح أفلام جديدة تحمل أسماء لامعة وقصصا مشوقة





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