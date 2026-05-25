يتجه المواطنون إلى محركات البحث لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2026، في إطار الاستعدادات الروحية والاجتماعية لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. وتحسم دار الإفتاء المصرية الجدل وتعلن عن الجدول الزمني الكامل لمواقيت الصلاة في مختلف الأقاليم المصرية، بعد أن ثبتت شرعا رؤية هلال شهر ذي الحجة.

ويقرر الإفتاء أن تقام صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا، وهو نفس التوقيت الذي ستؤدى فيه الصلاة في محافظة الجيزة. ويختلف موعد الصلاة في مختلف المحافظات، حيث ستكون في مدينة العريش في الساعة 6:08 صباحا، وفي مدينة الطور في الساعة 6:15 صباحا، بينما يؤدي المصلون صلاتهم في سانت كاترين في تمام الساعة 6:13 صباحا، وفي طابا في وقت مبكر جدًا عند الساعة 6:07 صباحا.

ويحدد الإفتاء موعد الصلاة في مدن الدلتا والوجه البحري، حيث تقرر موعد الصلاة في دمنهور في الساعة 6:22 صباحا، وفي طنطا في الساعة 6:20 صباحا، وفي مدينة المنصورة في الساعة 6:18 صباحا، بينما تكون في الزقازيق في الساعة 6:19 صباحا، وفي بنها في الساعة 6:20 صباحا، وفي شبين الكوم في الساعة 6:21 صباحا، وفي كفر الشيخ في الساعة 6:20 صباحا، وفي دمياط في الساعة 6:15 صباحا. ويختلف موعد الصلاة في محافظات صعيد مصر والوجه القبلي، حيث ستكون في الفيوم في الساعة 6:24 صباحا، وفي بني سويف في الساعة 6:23 صباحا، وفي المنيا في الساعة 6:27 صباحا، وهو نفس التوقيت الذي ستكون به مدينة أسيوط في الساعة 6:27 صباحا.

ويحدد الإفتاء موعد الصلاة في محافظات سوهاج وقنا وأسوان، حيث تقرر موعد الصلاة في سوهاج في الساعة 6:26 صباحا، وفي قنا في الساعة 6:23 صباحا، وفي أسوان في الساعة 6:26 صباحا، وفي مدينة أبوسمبل في الساعة 6:35 صباحا. ويختلف موعد الصلاة في مدن الحدودية والساحلية الأخرى، حيث ستكون في مرسى مطروح في الساعة 6:34 صباحا، وفي الغردقة في الساعة 6:17 صباحا، وفي الخارجة في الساعة 6:34 صباحا، وفي السلوم في الساعة 6:42 صباحا، وفي حلايب في الساعة 6:15 صباحا، وأخيرًا في مدينة شلاتين في تمام الساعة 6:18 صباحا





