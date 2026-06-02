موعد صرف مرتبات يونيو 2026

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف لهذا الشهر، في إطار جهود الدولة ل تيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف الرواتب.

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتباتبسبب المرتبات والمعاشات.. خطة البنوك لمواجهة نقص السيولة بماكينات الـATM قبل عيد الأضحى.. وحلول مبتكرة لمواجهة الأزمة، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة لضمان انتظام عمليات الصرف، حيث ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى مكاتب البريد، بدءا من الساعات الأولى من يوم الصرف، مع استمرار إتاحة الرواتب تباعا للعاملين بمختلف الجهات الحكومية. بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتباتبسبب المرتبات والمعاشات.. خطة البنوك لمواجهة نقص السيولة بماكينات الـATM قبل عيد الأضحى..

وحلول مبتكرة لمواجهة الأزمة، أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027. ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، وأكد وزير المالية أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدولة لتحسين مستويات المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، بما يحقق مزيدا من الاستقرار المالي للأسر.

علاوات جديدة للعاملين بالدولة، وأعلنت وزارة المالية إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، في إطار تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية وتحسين مستويات الدخل. بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتباتبسبب المرتبات والمعاشات.. خطة البنوك لمواجهة نقص السيولة بماكينات الـATM قبل عيد الأضحى..

وحلول مبتكرة لمواجهة الأزمة، وتم التأكيد على أن نحو مليون معلم سيستفيدون من زيادات جديدة في الأجور تصل إلى 1100 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به. حوافز إضافية للعاملين بالقطاع الطبي، وتم التأكيد على أن الحزمة المالية الجديدة منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة، وتم الإشارة إلى أن الدرجة الممتازة ستصل من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه، ودرجة العالية ستصل من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه، ومدير عام أو ما يعادلها ستصل من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه، ودرجة الأولى ستصل من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه، ودرجة الثانية ستصل من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه، ودرجة الثالثة التخصصية ستصل من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه، ودرجة الرابعة ستصل من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه، ودرجة الخامسة والخدمات المعاونة ستصل من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه، ودرجة السادسة والخدمات المعاونة ستصل من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه





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موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزارة المالية تيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية زيادة أجور العاملين بالدولة

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