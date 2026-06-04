موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يونيو ٢٠٢٦

تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة لشهر يونيو ٢٠٢٦، حيث يبدأ الصرف من ١٥ يونيو ويستمر حتى نهاية الشهر عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات البريد، مع إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن الحالة والقيمة عبر الموقع الرسمي، ضمن الجهود المستمرة لتسهيل وصول الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.

تترقب ملايين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة موعد صرف مستحقات شهر يونيو ٢٠٢٦، بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الصرف والالتزام بالجدول الزمني المعتمد، مما يضمن وصول المبالغ المالية إلى جميع المستحقين عبر قنوات الصرف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويُعد البرنامج أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وتحرص الوزارة على توفير آليات صرف متعددة وتسهيل إجراءات الاستعلام للمواطنين لضمان حصولهم على الدعم بسهولة. وقد حددت الوزارة أن بدء صرف المعاشات عن شهر يونيو ٢٠٢٦ سيكون اعتبارًا من ١٥ يونيو ٢٠٢٦ ويستمر حتى نهاية الشهر،ria من خلال منظومة صرف متكاملة تهدف إلى تقليل التكدس على منافذ الصرف.

وتشمل قنوات الصرف فروع بنك ناصر الاجتماعي في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى ماكينات الصرف التابعة للهيئة القومية للبريد المصري، مما يتيح للمستفيدين اختيار الأنسب لهم. كما أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يمكن للمستفيدين معرفة حالة الصرف وقيمة الاستحقاق دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا. وتتمثل خطوات الاستعلام في الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، اختيار خدمة تكافل وكرامة، إدخال الاسم الرباعي، الشهر، ورقم الهاتف، ثم الضغط على استعلام لتظهر جميع البيانات.

ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وضعت الجهات المختصة شروطًا محددة تشمل ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفًا، وألا يقل العمر عن ٦٥ عامًا، وعدم امتلاك أرض زراعية أو سيارات أو عقارات، وأن تكون للأطفال مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠٪، وألا يتجاوز الأجر التأميني ٤٠٠ جنيه، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو يق-smart من الأمراض المزمنة. ويحتل البرنامج مكانة محورية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير مصدر دخل للأسر الضعيفة ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية، مع استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية لتعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات ومتابعة المستحقات.

ويأتي الإعلان عن موعد الصرف في إطار حرص الجهات المعنية على الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين





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