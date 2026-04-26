موعد عيد الأضحى 2026 والإجازات الرسمية في مصر

كل ما تحتاج معرفته عن موعد عيد الأضحى 2026، ووقفة عرفات، وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر، بالإضافة إلى قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026.

يشهد محرك البحث جوجل اهتمامًا متزايدًا من المواطنين المصريين بمعرفة موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية المصاحبة له. يأتي هذا الاهتمام في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر ذي الحجة وأداء مناسك الحج ، بما في ذلك وقفة عرفات ، التي تعتبر الركن الأعظم من هذه المناسك.

الحسابات الفلكية تشير إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، حيث يتجمع الحجاج على صعيد جبل عرفات للدعاء والتضرع إلى الله. ويتبع ذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهو يوم النحر الذي يبدأ فيه المسلمون ذبح الأضاحي. تستمر أجواء العيد حتى يوم السبت 30 مايو 2026، مع أيام التشريق الثلاثة.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري على الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى، في إطار مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن النزلاء وإتاحة الفرصة لهم لقضاء العيد مع أسرهم. وتتزايد التساؤلات حول أسعار الأضاحي لهذا العام، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار الخراف والعجول ستبدأ من 70 ألف جنيه مصري. وتعتبر إجازة عيد الأضحى من أهم الإجازات الرسمية في مصر، حيث تمنح العاملين في القطاعين العام والخاص فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

ووفقًا لخريطة الإجازات الرسمية، ستبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم السبت 30 مايو 2026، لتصبح بذلك إجازة مدتها 5 أيام متتالية. يوم عرفة يحمل أهمية دينية كبيرة، فهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، وهو الركن الأعظم من الحج. وقد ورد في الحديث الشريف أن الحج هو عرفة، مما يدل على أهمية هذا اليوم في إتمام مناسك الحج. ويُصوم غير الحجاج يوم عرفة لما له من فضل كبير.

وتعود تسمية يوم عرفة إلى عدة روايات، منها أن آدم عليه السلام التقى حواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، ومنها أن جبريل عليه السلام عرّف النبي إبراهيم بمناسك الحج في هذا الموضع. وتتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026 عيد العمال، ورأس السنة الهجرية، وثورة 30 يونيو، وثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة. ويبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 حوالي 13 يومًا، موزعة على مدار العام





