موعد رأس السنة الهجرية 1448 هـ وفضل شهر المحرم

مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة، يترقب المسلمون موعد رأس السنة الهجرية 1448 هـ الذي يوافق بداية شهر المحرم. يستعرض هذا التقرير الموعد الفلكي والشرعي، وموعد الإجازة الرسمية، وفضل الدعاء في هذه المناسبة.

يتزايد بحث المسلمين في مصر والعالم العربي عن موعد رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، والذي يصادف بداية شهر المحرم المبارك. تعتبر هذه المناسبة ال دين ية من الأحداث المهمة في التقويم الإسلامي، حيث تذكر بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الم دين ة المنورة، والتي كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام.

ومع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ، تبدأ دار الإفتاء المصرية في استطلاع هلال شهر المحرم لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد. وفقاً للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم إذا كان شهر ذو الحجة 29 يوماً، وفي حال اكتماله 30 يوماً يكون أول المحرم يوم الأربعاء 17 يونيو. وتتم هذه الحسابات بناءً على رؤية الهلال الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء بعد التحري الدقيق.

ويحرص المسلمون على متابعة هذه الإعلانات لمعرفة بداية العام الجديد للتخطيط للعبادات والأعمال المرتبطة بالتقويم الهجري، مثل صيام عاشوراء وغيره من السنن المستحبة. يتساءل الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، والتي من المتوقع أن تكون يوم الخميس 18 يونيو 2026 في حال بدأ شهر المحرم يوم الأربعاء، أو يوم الأربعاء 17 يونيو إذا بدأ يوم الثلاثاء.

وذلك لأن الإجازة الرسمية عادة ما تكون يوماً واحداً بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقد يتم ترحيل الإجازة إذا صادفت نهاية الأسبوع. وتعتبر هذه الإجازة فرصة للتأمل والعبادة، حيث يقضي الكثيرون وقتهم في المساجد والأماكن الدينية، أو يحرصون على زيارة الأهل والأصدقاء. كما تنظم بعض الجهات فعاليات دينية وثقافية بهذه المناسبة، مثل دروس السيرة النبوية ومجالس الذكر. وتختلف مدة الإجازة بين الدول العربية والإسلامية، حيث تحدد كل دولة وفقاً لتقويمها الرسمي.

وفي مصر، تعلن وزارة القوى العاملة عن موعد الإجازة الرسمية بعد التأكد من بداية الشهر الهجري. من السنن المستحبة في استقبال العام الهجري الجديد الإكثار من الدعاء والاستغفار، والتوبة إلى الله، والتوجه بالشكر على نعمة الإسلام. ويردد المسلمون أدعية مأثورة عند دخول العام الجديد، مثل قول 'اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان، والعون على النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يرضيك'.

كما يستحب الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة، مثل دعاء 'اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك' ودعاء 'اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات' وغيرها من الأدعية التي تعبر عن التوكل والرجاء في الله. ويحرص المسلمون على اغتنام أيام شهر المحرم الفضيلة، خاصة يوم عاشوراء الذي يصادف العاشر من المحرم، والذي يستحب صيامه تكفيراً لذنوب السنة الماضية.

وفي هذا السياق، تؤكد الأوساط الدينية على أهمية إحياء هذه المناسبة بالعبادة والطاعة، بدلاً من الاحتفالات غير الشرعية التي قد تخالف تعاليم الإسلام. لذا، ينبغي على المسلمين استقبال العام الجديد بالنية الصادقة على تحسين الأعمال والالتزام بالفرائض والسنن. وتجدر الإشارة إلى أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل دروساً عظيمة في الصبر والتضحية والإيمان، مما يجعل استقبال العام الهجري فرصة للتأمل في سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه الكريمة





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