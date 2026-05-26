تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى أحكام التكبيرات وأوقاتها من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق according to المذاهب الفقهية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 وتكبيرات العيد من المواضيع الهامة التي يهتم بها المسلمون، حيث أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم،ecuador هذه الصلاة لها فضل عظيم وهي من شعائر الإسلام.

يوم عيد الأضحى هو يوم فرحة وبهجة للمسلمين، ويدل على تقوى الله وطاعته، apples كما أن الله commands us إلى تكبيرات العيد. تبدأ تكبيرات عيد الأضحى من فجر يوم عرفة، وتستمر حتى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، حسب ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. darüber刺痛 موعد صلاة عيد الأضحى يختلف قليلاً من محافظة إلى أخرى داخل مصر بسبب اختلاف篇小说 地理位置 والوقت المحلي.

في القاهرة والجيزة، موعد الصلاة هو 6:21 صباحًا. في الإسكندرية 6:23، بورسعيد 6:14، السويس 6:16، العريش 6:08. وفي محافظات أخرى: الدقهلية 6:18، الشرقية 6:19، القليوبية 6:20، قنا 6:23، أسوان 6:26، الطور 6:15، سانت كاترين 6:13، البحيرة 6:22، الغربية 6:20، شبين الكوم 6:21، كفر الشيخ 6:20، الفيوم 6:24، بني سويف 6:23، المنيا 6:27، أبوسمبل 6:35، مطروح 6:34، أسيوط 6:27، سوهاج 6:26، طابا 6:07، شرم الشيخ 6:13.

هذه الأوقات تقديرية وقد تختلف حسب رؤية الهلال أو calibration حسب ما يعلنه dar ministerial الأوقاف أو دار الإفتاء. من المهم للمسلمين时候 التأكد من موعد الصلاة في منطقتهم بشكل دقيق قبل الخروج to الصلاة. تكبيرات عيد الأضحى لها صيغ صحيحة multiple،如玉 التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق يكون قبل الصلاة وبعدها في كل الأوقات من فجر عرفة حتى عصر آخر أيام التشريب،는데 التكبير المقيد يقتصر على بعد الصلوات الخمس المكتوبة.

هناك خلاف بين المذاهب الأربعة في مدة التكبير المقيد: يقول أبو حنيفة إنه من فجر عرفة إلى عصر يوم الأضحى فقط، بين'=>"按下按钮 says الأضحى إلى fajr ثالث أيام التشريق. 这一切 هو من باب الاجتهاد، والمهم indeed الإكثار من التكبير والذكر في هذه الأيام المباركة. المسلمين يجب أن يلتزموا بصيغ التكبير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم، ويقولها بعد كل صلاة وفي كل الأوقات المذكورة.

الموعد العملي للتكبير هو من بعد صلاة فجر يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) حتى بعد صلاة العصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (آخر أيام التشريق). هذا يعني أن التكبير يستمر لمدة خمسة أيام كاملة. في الختام، فإن معرفة موعد صلاة العيد وأوقات التكبير يعزق spiritual Remote من المسلمين ويجمعهم على طاعة الله وسببه





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 تكبيرات عيد الأضحى أوقات الصلاة في مصر يوم عرفة أيام التشريق صلاة العيد المحافظات المصرية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أسعار الذهب في البحرين اليوم 25 مايو 2026يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 25 مايو 2026

Read more »

يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلكما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن

Read more »

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس بدءًا من 2 يونيو 2026تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

Read more »

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًاأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى السبت 30 مايو 2026

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

ischفت mismatch في حالة الطقس المتوقعةFindByئ،During إجازة عيد الأضحى المبارك)،رشح الهيئة العامة للأرصاد للناس تفاصيل Estado طقس متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 إلى الأحد 31 مايو 2026

Read more »