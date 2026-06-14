موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وسط حالة من الاهتمام والبحث المتزايد عن موعد اعتماد النتيجة وطرق الحصول عليها.

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وسط حالة من الاهتمام والبحث المتزايد عن موعد اعتماد النتيجة وطرق الحصول عليها.

ومن المقرر أن يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات المختصة، للتأكد من دقة النتائج وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.2026 رسميًا، سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، كما ستكون متاحة إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة من مختلف المحافظات دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.

ومن المتوقع أن تتضمن النتيجة نسب النجاح العامة وأبرز المؤشرات الخاصة بأداء الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب إتاحة النتائج بالاسم ورقم الجلوس عبر المنصات الرسمية ل وينصح قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على النتيجة وتجنب الانسياق وراء أي روابط أو معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي





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