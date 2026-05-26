موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى 2026 في جميع محافظات مصر

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر لكل محافظة، مع شرح كيفية أداء الصلاة والتكبيرات المطلوبة ووقت الصلاة الشرعي

يحرص المسلمون في كل عام على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أوقاتها المحددة شرعاً، وهي صلاة太阳ية تؤدى في أول وقت الضحى، ولها صفة خاصة تختلف عن صلاة السنة.

تبلغ ركعات صلاة العيد ركعتين، ويجب فيها التكبيرات المخصصة، حيث يكبر المصلي في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. أما في الركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ بسورة الغاشية أو سورة القمر.

وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة العيد التي يذكر فيها المسلمين بأحكام الأضحية والذكرى. determining وقت الصلاة depends on طلوع الشمس وارتفاعها، حيث يبدأ وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ويحدد العلماء ذلك بزوال حمرتها، وينتهي بزوال الشمس. بالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة عن المواعيد حسب每一个 المحافظة بناءً على موقعها الجغرافي وطولها العرضي.

في القاهرة والجيزة يكون الموعد في الساعة 6:21 صباحاً، بينما في الإسكندرية الساعة 6:23 صباحاً، وفي بورسعيد 6:14 صباحاً. تختلف المواعيد قليلاً بين المحافظات due to differences in زمن طلوع الفجر وارتفاع الشمس، حيث أن المحافظات الجنوبية غالباً ما تكون أوقات الصلاة فيها أبكر قليلاً. في مدن سيناء، تكون الصلاة مبكرة جداً في طابا 6:07 صباحاً، وفي العريش 6:08 صباحاً، بينما في شرم الشيخ 6:13 صباحاً. في مدن القناة، السويس 6:16 صباحاً، والإسماعيلية 6:15 صباحاً.

في الوجه القبلي، الصعيد، الفيوم 6:24 صباحاً، بني سويف 6:23 صباحاً، المنيا وأسيوط 6:27 صباحاً، سوهاج 6:26 صباحاً، قنا 6:23 صباحاً، أسوان 6:26 صباحاً، وأبوسمبل 6:35 صباحاً. في المدن الساحلية الأخرى، مرسى مطروح 6:34 صباحاً، الغردقة 6:17 صباحاً، الخارجة 6:34 صباحاً، السلوم 6:42 صباحاً، حلايب 6:15 صباحاً، وشلاتين 6:18 صباحاً. في محافظات الدلتا، دمنهور 6:22 صباحاً، طنطا 6:20 صباحاً، المنصورة 6:18 صباحاً، الزقازيق 6:19 صباحاً، بنها 6:20 صباحاً، شبين الكوم 6:21 صباحاً، كفر الشيخ 6:20 صباحاً، ودمياط 6:15 صباحاً.

من الجدير بالذكر أن هذه المواعيد مبنية على حسابات فلكية وتوقيت محلي لكل محافظة، ويجب على المسلم Verification من القطع الرسمية الصادرة من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية. كما أن صلاة العيد سنة مؤكدة للمسلمين الرجال والنساء، وتjit斋 في المصلى أوoutside المسجد إذا كان الجو مناسباً، وإذا لم تقم الصلاة في المصلى فإنها تقام في المسجد. ويجب على المسلم التأكد من موعد الصلاة في منطقه لأن البلدان تختلف في زوال الشروق





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صلاة العيد موعد صلاة عيد الأضحى توقيت الصلاة المحافظات المصرية كيفية الصلاة تكبيرات العيد عيد الأضحى 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أسعار الذهب في البحرين اليوم 25 مايو 2026يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 25 مايو 2026

Read more »

يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلكما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن

Read more »

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس بدءًا من 2 يونيو 2026تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

Read more »

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًاأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى السبت 30 مايو 2026

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

ischفت mismatch في حالة الطقس المتوقعةFindByئ،During إجازة عيد الأضحى المبارك)،رشح الهيئة العامة للأرصاد للناس تفاصيل Estado طقس متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 إلى الأحد 31 مايو 2026

Read more »