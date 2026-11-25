تعرف على موعد مباراة برشلونة وصباح يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، وتفاصيل البث المباشر عبر beIN Sports 3 وتطبيق TOD للتصفيات الحاسمة.

يخوض فريق برشلونة الإسباني ضيافة نظيره الأذربيجاني صباح ، في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ب دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027. تُقام هذه المواجهة الكروية الكبيرة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 ، على ملعب باكو الأولمبي الواقع في أذربيجان، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتعزيز موقعه في التصفيات.

توقيت انطلاق المباراة ومواقع الجدول

تُبدأ المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تكون الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، وهي التوقيتات الرسمية المعلن عنها لهذه الجولة الحاسمة. يحتل نادي برشلونة حالياً المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، محققاً انتصارات في ثلاث مباريات وخسارة واحدة فقط، مما يجعله المرشح الأوفر حظاً للفوز.

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في المقابل، يأتي فريق صباح في المركز الحادي والثلاثين برصيد 3 نقاط، حيث يمتلك فوزاً واحداً وثلاث هزائم سابقة. يتطلع الفريق الأذربيجاني للاستفادة من عامل الأرض وحماس الجماهير المحلية لتحقيق نتيجة إيجابية تتجاوز التوقعات أمام الخصم القوي، في محاولة لتغيير مساره في البطولة.

قنوات البث المباشر والتعليق الصوتي

يمكن للجمهور العربي مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 3، وهي القناة الرسمية التي تمتلك حقوق البث لهذه المنافسة الكبرى. بالإضافة إلى البث التلفزيوني، يتوفر خيار المشاهدة عبر تطبيق TOD الرسمي وكذلك من خلال خدمة beIN Connect الرقمية، مما يضمن تغطية شاملة للمباراة.

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يتولى الإعلامي حسن العيدروس مهمة التعليق الصوتي على مجريات المباراة عبر قناة beIN Sports 3، لتقديم تحليل فني دقيق للأحداث. تسعى إدارة برشلونة لرفع رصيد النقاط إلى 12 نقطة بفضل هذه المواجهة، وهو ما سيقربهم بشكل كبير من تحقيق الحلم بالوصول للمراكز الثمانية الأولى.

أهداف الفريقين وتأثير النتيجة على التصفيات

يرغب برشلونة في تثبيت رصيده وتأكيد تفوقه الفني لتأمين تأهل مباشر ودون منافسة شرسة إلى دور الـ16 من البطولة. يعتبر هذا الهدف استراتيجياً للغاية في ظل الاحتدام الشديد للمنافسة على البطاقات المتبقية، مما يجعل كل نقطة في غاية الأهمية للفريق الكتالوني.

أما بالنسبة لفريق صباح، فيمثل الفوز أو حتى التعادل في هذه المباراة دفعة قوية جداً معنويات اللاعبين وحيويتهم للجولات المتبقية. يمتلك أصحاب الأرض فرصة لقلب الموازين وتحقيق مفاجأة تاريخية في حياتهم في دوري الأبطال، مما سيعزز وضعهم في الجدول ويمنحهم الأمل في الاستمرار بالمسابقة.