موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. تفاصيل الزيادات الجديدة ومواعيد الصرف القادمة

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للموظفين الحكوميين، مع تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور، ومواعيد صرف المرتبات المتوقعة للأشهر التالية. يشمل التقرير شرحًا لجهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية.

يترقب حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 ، بعد الإعلان الرسمي من وزارة المالية عن هذا الموعد، وهو يوم 24 من الشهر. يتساءل الكثيرون عما إذا كان الصرف سيتم قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في بداية الأسبوع أم لا. يأتي هذا الإعلان في ظل ترقب الموظفين للزيادة الجديدة في الأجور بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة ال مرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين.

وقد بدأت هذه الزيادات في يوليو الماضي، مما يجعل موعد صرف مرتبات سبتمبر المقبل محط اهتمام كبير، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وتزايد الاحتياجات.\أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ في 24 من الشهر، مما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي على مدار ستة أيام متتالية. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مرونة أكبر وتجنب الازدحام في البنوك أو أجهزة الصرف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن هذه المرتبات ستشمل الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحسين الدخل الشهري للموظفين. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين. وقد تم تحديد مواعيد صرف المرتبات والأجور لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2025، حيث سيبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر في 23 منه، بينما يتم صرف المتأخرات في أيام 7 و8 و12 أكتوبر. أما مرتبات شهر نوفمبر فستصرف ابتداءً من 24 نوفمبر، مع صرف المتأخرات في 6 و9 و10 نوفمبر. وبالنسبة لشهر ديسمبر، سيبدأ صرف المرتبات في 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات في 8 و9 و10 ديسمبر.\أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الزيادة الأخيرة في الأجور تعد من بين أكبر الزيادات التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وزيادات متفاوتة لجميع الدرجات الوظيفية. تضمنت هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا لجميع العاملين في الدولة. يعكس هذا الإجراء سعي الحكومة لتحسين الوضع المالي للموظفين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، خصصت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في ميزانية 2025/2026، مع تخصيص مخصصات لتعيين أعداد كبيرة من العاملين في مجالي الصحة والتعليم. وأعلنت الوزارة عن صرف المرتبات عبر فروع البنوك العامة والخاصة، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، لتسهيل عملية الصرف على الموظفين





