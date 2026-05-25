موعد صلاة عيد الأضحى 2026 وتفاصيل الاستعدادات في مصر

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2026 في 27 مايو، مع الإعلان عن تجهيز 6,847 ساحة وصالات صلاة، وتقديم جدول أوقات الصلاة لكل محافظة وضوابط تنظيمية لضمان أمان المصلين.

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسمياً عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، مؤكدّة أن الصلاة ستقام صباح يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، وهو أول أيام العيد.

وقد اعتمدت هذه التواريخ على الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، وكذلك على رؤية الهلال من قبل اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وفي إطار الاستعدادات العامة لاستقبال العيد، خصصت وزارة الأوقاف المصرية 6,847 ساحة في جميع أنحاء الجمهورية لتأدية صلاة العيد، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي ستستضيف المصلين.

تأتي هذه التسهيلات لتوفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة، مع مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تجهيز مخارج طوارئ، واستخدام مكبرات صوت منظّمة، وتعيين واعظات لمتابعة مصليات السيدات. وبالنسبة لتوقيت الصلاة في المحافظات، فقد نشرت وزارة الأوقاف جدولاً يوضح أوقات أداء العيد في كل منطقة، حيث تبدأ صلاة الفجر في القاهرة والجيزة والنهج في تمام 6:21 ص، وتختلف الساعات قليلاً بين باقي المحافظات لتتناسب مع الفروق الجغرافية.

كما أصدرت الجهة الدينية مجموعة من الضوابط لضمان سير المراسم بسلاسة، من ضمنها الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة، وعدم إعاقة حركة المصلين، والحفاظ على نظافة الساحات والممتلكات العامة، ومنع استغلالها لأغراض غير دينية. وتتابع مديريات الأوقاف في جميع المحافظات عملية التجهيزات بصفة مستمرة لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة، تعكس روح المناسبة وتنشر البهجة والطمأنينة بين المواطنين. إلى جانب التحضيرات الدينية، تصدر عدة إعلانات حكومية تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية خلال فترة العيد.

فقد أعلنت شعبة المستوردين عن جهود الدولة لضبط الأسعار في السوق المحلي حفاظاً على قدرة المستهلكين، بينما ارتفعت جاهزية المستشفيات ومرافق الصرف الصحي في الإسكندرية وغيرها من المدن لتلبية الارتفاع المتوقع في الحركة المرورية والإنسانية. كما أتى إعلان عن فتح حديقة الطفل في سمنود بمحافظة الغربية، وتطوير محطة مياه غرب بسوهاج، في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئات حضرية آمنة ومريحة للمواطنين خلال عطلة العيد.

وفي لفتة إنسانية، صدر عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، ما يعكس روح التسامح والرحمة التي تتماشى مع قيم العيد المبارك





