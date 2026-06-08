موعد صرف معاشات يوليو 2026 والزيادة السنوية الجديدة

ارتفعت معدلات البحث بين أصحاب المعاشات في مصر حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، والذي يأتي متزامنًا مع تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2026 عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ فوري وبطاقة ميزة والمحافظ الإلكترونية. كما شهد الحد الأدنى للمعاش ارتفاعًا إلى 1755 جنيهًا والحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا بدءًا من يناير 2026، ومن المنتظر زيادة هذه الأرقام مع زيادة يوليو.

تشهد الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب ال معاشات في مصر بموعد صرف مستحقات شهر يوليو 2026، والذي من المقرر أن begins مع مطلع يوليو عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري.

يأتي هذا الاهتمام متزامنًا مع تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات مصحوبة بالزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام. ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% كحد أقصى، مع الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الدراسات الاكتوارية.

كما أعلن رئيس الهيئة، جمال عوض، عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، والحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقابل 11600 جنيه سابقًا، وذلك بدءًا من يناير 2026، ومن المقرر أن تشهد هذه الأرقام زيادة إضافية مع زيادة يوليو. يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة قنوات منتشرة على مستوى الجمهورية، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، ومنافذ فوري في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وبطاقة ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي المدعومة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

كما يتوفر عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة، ومعرفة مواعيد الصرف الدقيقة، وتحديث البيانات الشخصية، وتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يسهل على المستفيدين متابعة مستحقاتهم. في سياق متصل، يستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تشديد العقوبات على التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين، بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أرباب العمل بتطبيق أحكام القانون.

كما تم رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما ينعكس إيجابًا على قيمة المعاش المستقبلية للمتقاعدين اعتبارًا من 1 يناير 2026 أو بعد ذلك، حيث يتم ربط الأجور الفعلية بالمستحقات التأمينية. وينصح المسؤولون أصحاب المعاشات بتحديث بياناتهم في الهيئة، والتوجه المبكر للصرف بعد أيام الزحام، واستخدام البطاقات الإلكترونية والمحافظ الرقمية، والمتابعة الدورية للموقع الرسمي للهيئة لأي تحديثات، والتواصل مع خدمة العملاء في حالة وجود مشكلات





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