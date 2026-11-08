موعد صرف رواتب نوفمبر 2026 للقطاع الحكومي بالجمهورية العربية المصرية

وزارة المالية تعلن جدول صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة لشهر نوفمبر 2026 بدءاً من 22 نوفمبر بقيمة الحد الأدنى للأجور المحدثة حسب الدرجات.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2026 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك وفق جدول زمني محدد يغطي فترات متفاوتة لضمان سلاسة العملية المالية. من المقرر أن تبدأ عمليات الصرف بشكل رسمي في يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، على أن تستمر هذه العمليات لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

تفاصيل مواعيد صرف الرواتب الحكومية

يأتي هذا الإعلان تنفيذاً لجدول الصرف الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم حصول الموظفين على مستحقاتهم الشهرية بدقة وتجنب أي تعثرات مالية. تم تخصيص هذه الفترة الزمنية لضمان وصول المرتبات إلى جميع الفئات الحكومية في مواعيدها المحددة، مما يعزز الاستقرار المالي للموظفين ويخفف من الأعباء الإدارية.

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إجراءات صرف الرواتب عبر المنافذ المصرفية

تسعى وزارة المالية المصرية إلى تيسير إجراءات صرف المرتبات على جميع العاملين بالقطاع العام من خلال توفير مجموعة متنوعة من منافذ السحب والتحويل. تشمل هذه القنوات البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات وماكينات الصراف الآلي المتواجدة في المواقع الاستراتيجية.

يهدف هذا التنوع في قنوات الصرف إلى تقليل التزاحم والتكدس أمام منافذ السحب، خاصة في أيام الذروة، مما يضمن حصول الموظفين على حقوقهم المالية في بيئة منظمة وسريعة.

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جدول توزيع صرف المرتبات حسب الجهات الحكومية

حدد الجدول الزمني الرسمي للوزارة فترات محددة لكل جهة حكومية لضمان سير العملية بسلاسة، حيث تبدأ مع العاملين في مؤسسات دستورية وقضائية عليا. تشمل الفئة الأولى التي تبدأ في يوم 22 نوفمبر مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

تشمل هذه الفئة أيضاً المجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين، والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

تتواصل عملية الصرف لليوم التالي لتشمل قطاعات أوسع، حيث تبدأ مع العاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل هذه الفترة المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية.

يشمل الجدول أيضاً الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات. وقد خصصت الوزارة الأيام الثلاثة الأخيرة من الفترة المحددة، وهي 24 و25 و26 نوفمبر 2026، لصرف المرتبات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم خلال المواعيد المخصصة لجهات عملهم الأصلية.

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تحديثات قيمة الحد الأدنى للأجور في 2026

في السياق ذاته، يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة معرفة القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، والتي تعكس التغير في مستويات الرواتب الأساسية. تم تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور وفقاً للدرجات الوظيفية المختلفة، مما يتيح للموظفين حساب مستحقاتهم بدقة.

يبلغ الحد الأدنى للأجور لدرجة مدير عام أو ما يعادلها 11250 جنيهًا مصرياً، بينما يصل الحد الأدنى لدرجة الدرجة الثالثة أو ما يعادلها إلى 8750 جنيهًا مصرياً. وفيما يخص الدرجة السادسة أو ما يعادلها، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 8000 جنيه مصري، وهي القيم التي ستعكس قيمة المستحقات المستحقة لكل فئة وظيفية.