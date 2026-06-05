موعد رأس السنة الهجرية 1448 وإجازتها الرسمية: التفاصيل الكاملة

تعرف على موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 وموعد استطلاع هلال شهر المحرم كما أعلنته دار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى الأدعية المستحبة لاستقبال العام الهجري وتوقعات موعد الإجازة الرسمية لعام 2026.

يبحث عدد كبير من الناس عن موعد رأس السنة الهجرية 1448 ويتساءلون كم يوما باقيا على العام الهجري الجديد، حيث تتبقى أيام قليلة على مع نهاية عام 1447 هـ، ويرغب كثيرون في معرفة إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ، كما يتطلع عدد كبير لمعرفة موعد أول محرم 1448 ، وينتظر المصريون استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لمعرفة موعد أول أيام رأس السنة الهجرية الجديدة.

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق موعد رأس السنة الهجرية 1448 يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وهو أول أيام شهر محرم، إذا كان شهر ذو الحجة 29 يومًا. أما إذا استمر شهر ذو الحجة 30 يومًا بناءً على رؤية الهلال، فسيومئذ يكون موعد رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. وبالتالي، ستصادف إجازة رأس السنة الهجرية الرسمية إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وستكون أول عطلة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويدور الحديث أيضًا حول الأدعية المستحبة في هذا اليوم المبارك، حيث يحرص المسلمون على ترديد دعاء خاص لاستقبال العام الهجري الجديد، طالبين من الله تعالى الخير والبركة والتوفيق في全年. وتتضمن الأدعية المأثورة طلب العفو عن ذنوب العام الماضي، والثبات على الطاعة، والفرج من الهموم، والشفاء للمرضى، والرحمه للموتى، وأن يجعل الله العام الجديد بداية خير وبركة ونور وهداية.

وبهذه المناسبة، ي更加 يبحث الموظفون والطلاب عن موعد الإجازة الرسمية، حيث أعلنت بعض الجهات المعنية أن الإجازة ستكون يوم الخميس المتوسط بين اليومين المحتملين كإجراء تنظیمي. وتجدر الإشارة إلى أنDar Iftaa في مصر هي الجهة الرسمية المكلفة بالإعلان عن رؤية الهلال، وتصدر بيانًا في مساء يوم 29 ذي الحجة لتحديد بداية شهر محرم. وبالتالي، يبقى الموعد النهائي مرتبطًا بالإعلان الرسمي، رغم أن الحسابات الفلكية تقدم تقديرًا مسبقًا.

ويهتم المسلمون في هذه المناسبة بقراءة القرآن والقيام بأعمال البر، ويعمد البعض إلى صيام يوم عاشوراء تابعًا ليوم عيد الأضحى، استنادًا إلى السنة النبوية. وتشكل هذه المناسبة فرصة للتأمل والمحاسبة الذاتية على ما مضى من الزمن، والتخطيط الجاد للعام الجديد بروح من الإيمان والعمل الصالح





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