يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي المخصص للملايين من الأسر المستفيدة على مستوى الجمهورية.

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي المخصص للملايين من الأسر المستفيدة على مستوى الجمهورية.

ويعد البرنامج أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية. موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، من خلال المنافذ المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية وتقليل الزحام أثناء عمليات الصرف. ويترقب المستفيدون موعد إيداع المستحقات الشهرية للاستفادة من الدعم المقدم، الذي يمثل مصدرا أساسيا لمساندة العديد من الأسر في تلبية احتياجاتها المعيشية اليومية.

الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للتقارير الطبية المعتمدة، والأطفال الأيتام وأبناء الأسر غير المستقرة اجتماعيا، ومرأة المعيلة بما في ذلك الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة النزيل، وكبار السن ممن تجاوزوا 65 عاما، وأسر أولى بالرعاية وأسر محدودة الدخل. ويهدف البرنامج إلى توفير مظلة حماية اجتماعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه المساعدات النقدية للفئات الأكثر احتياجا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة المعاش، من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، اختيار خدمة برنامج تكافل وكرامة، إدخال الاسم الرباعي للمستفيد، تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه، تسجيل رقم الهاتف المرتبط بالبيانات، الضغط على زر الاستعلام، الاطلاع على تفاصيل حالة المعاش وبيانات الاستحقاق. وتوفر هذه الخدمة وسيلة سهلة وسريعة لمتابعة موقف المعاش دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات المختصة.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة، حددها وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من البرنامج، من أبرزها: أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة وفق الضوابط المعتمدة، انتظام الأطفال المقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، عدم عمل رب الأسرة أو الزوجة في وظيفة حكومية، ألا يقل عمر المتقدم في بعض الفئات المستحقة عن 65 عاما، عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة. وتسهم هذه الضوابط في ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقا للمعايير التي حددتها الوزارة.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدات مالية منتظمة للمستفيدين بما يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية. كما يمثل البرنامج ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات. ،





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