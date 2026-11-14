موعد نوة المكنسة 2026 وموعد انقطاع المياه بـ6 محافظات وطقس الأيام المقبلة

تفاصيل طقس أيام السبت والأحد مع نوة المكنسة وانقطاع المياه عن قرى سيدي سالم، بالإضافة إلى حملات تحصين الكلاب بالإسكندرية.

تشهد مصر تحولات جوية ومحلية مهمة في الفترة المقبلة، حيث يتزامن مع موعد نوة المكنسة لعام 2026 نزول أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب ست محافظات مختلفة، مما يستدعي الحذر من السلطات والمواطنين على حد سواء.

تفاصيل انقطاع المياه بقرى سيدي سالم

تقرر تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شبكة المياه، مما أدى إلى انقطاع التزويد لمدة 12 ساعة يومي السبت والأحد القادمين، وذلك في عدد من القرى والمناطق التابعة لمركز سيدي سالم، حيث تمتد فترة الانقطاع من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

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وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي سبب هذا الانقطاع إلى ضرورة تنفيذ أعمال تطهير شاملة في بحر السخاوي، وهو إجراء تقني يستلزم توقف محطتي مياه كوزو وعبدالباعث عن العمل بشكل كامل لضمان جودة المياه وسلامة الشبكة خلال فترة التنفيذ.

المناطق المتأثرة بإجراءات الشركة

تشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع القرى التالية: الملاحة، والروضة، والجواهرية، والسلام، وداود الفقي، والغباشية، وكوزو، وأبو غانم، بالإضافة إلى نظارة مهبيب، وتجمع مطاوع، والبحيري، وبرية لاصيفر، والشرنوبي، وحسن الفقي، مع شمول القرار لكافة توابع هذه القرى.

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ووجهت الشركة نداءً عاجلاً للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس لتدبير احتياجاتهم الحيوية من المياه خلال الفترة المحددة مسبقاً، مؤكدة في نفس الوقت جاهزية سيارات مياه صالحة للشرب بالمشاهد لتلبية احتياجات المواطنين العاجلة وتجنب أي مضاعفات صحية.

حملات تحصين الكلاب بالإسكندرية

في سياق متصل بخدمات الصحة العامة، نفذت أجهزة الإسكندرية حملات مكثفة لتحصين 391 كلباً ضالاً، ونقل 6 منها إلى المأوى المخصص خلال فترتين من الحملات، بهدف الحد من الأمراض ونقل العدوى بين الحيوانات والبشر.

وتعكس هذه التحركات اهتمام الحكومة بتحسين البيئة الصحية، حيث توازي هذه الجهود مع التحركات الرئاسية لتنظيم التنقيب عن الذهب التي تبرز اهتمام الدولة بأبناء الجنوب والتنمية الاقتصادية في تلك المناطق.

توقعات الطقس والخدمات العامة

مع اقتراب موعد نوة المكنسة 2026، تتوقع الجهات المختصة تساقط أمطار متفاوتة الشدة ورياح قوية، مما يؤثر على حركة المرور ويطلب من الجهات المعنية تهيئة خطط الطوارئ لضمان سلامة المواطنين.

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كما أن تفاصيل طقس الأيام المقبلة تشير إلى استمرار هذه الأجواء، مما يتطلب متابعة دقيقة من المواطنين للتحذيرات الجوية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تخدم المصلحة العامة وتحافظ على استقرار الخدمات الأساسية.