موعد مباراة ريال مدريد وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وطرق مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأيك أثينا يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

يستضيف أيك أثينا اليوناني نظيره ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب ألوين أرينا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027. وتعد هذه المواجهة من أبرز لقاءات الجولة، إذ يسعى الفريق اليوناني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأيك أثينا في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 09:45 مساءً بتوقيت أبوظبي. ويعتمد المشاهدون في المنطقة العربية على القنوات والمنصات المعتمدة لنقل المباراة بالبث المباشر.

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قنوات نقل مباراة ريال مدريد وأيك أثينا

تنقل مباراة ريال مدريد وأيك أثينا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 2، وهي القناة المخصصة لعرض اللقاء للجمهور في المنطقة العربية. ويتولى التعليق على المباراة الإعلامي حفيظ دراجي عبر القناة نفسها.

إلى جانب القناة التلفزيونية، يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأيك أثينا عبر تطبيق TOD، وكذلك من خلال خدمة beIN Connect. وتتيح هذه الخيارات للمشاهد متابعة اللقاء من التلفاز أو الهاتف المحمول وفق الوسيلة الأنسب له.

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موقف الفريقين قبل مواجهة دوري الأبطال

يحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى أمام إنتر ميلان وروما ولايبزيغ. ويواصل الفريق الملكي انطلاقته القوية في البطولة بالعلامة الكاملة قبل الرحلة إلى أثينا.

في المقابل، يأتي أيك أثينا في المركز السابع والعشرين برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا مقابل خسارتين في مبارياته السابقة. ويأمل الفريق اليوناني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف انتصارات ريال مدريد والخروج من المواجهة بمكاسب تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل.

ويرى المتابعون أن الفارق في الترتيب بين الفريقين يمنح ريال مدريد أفضلية واضحة من حيث النتائج، بينما يعتمد أيك أثينا على دعم جماهيره داخل ملعب ألوين أرينا. ويجمع الفريقان في هذه المرحلة بين الطموح الأوروبي والحاجة إلى نقاط تحدد ملامح المرحلة المقبلة من البطولة.

توقيت الانطلاق وخطوات المتابعة للمشاهدين

تبدأ المباراة في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتاج المشاهد إلى تجهيز القناة الناقلة أو التطبيق قبل هذا الموعد بوقت كافٍ. ويفضل متابعو اللقاء التأكد من الاشتراك في الخدمة المطلوبة مسبقًا لتفادي أي تأخير في الدخول إلى البث.

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تقام المواجهة يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وهي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري التي تحدد جزءًا من ترتيب الفرق في البطولة. ويتابع الجمهور العربي المباراة عبر قناة beIN Sports 2 أو تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect، مع العلم أن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة بوابة العين للإعلام والدراسات.